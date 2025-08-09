Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle están en el ojo del huracán luego que se les filtrara un video en redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
A Isabella Ladera y Beéle se les filtró video
Isabella Ladera y Beéle se ven envueltos en polémica por video. (AFP: Giorgio Viera)

En las últimas horas los nombres de Isabella Ladera y Beéle se han viralizado en redes sociales tras la aparente filtración de un video de ambos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Isabella Ladera y Beéle?

En la red social X el nombre de Beéle como de Isabella Ladera empezó a ser tendencia en la noche del 7 de septiembre por un video de ambos que salió a la luz.

El video que se viralizó dejó ver un momento privado en pareja en donde dieron rienda suelta a su relación, un audiovisual que al parecer fue publicado por una tercera persona.

Este video sale a la luz semanas después de hacerse oficial la ruptura del cantante con la influenciadora venezolana, quienes al parecer no terminaron de la mejor manera luego de unas indirectas entre ellos en redes sociales y por parte de Beéle en conciertos.

Beéle lanzó dura pulla a sus exparejas
Beéle e Isabella Ladera envueltos en polémica por video. (AFP: Romain Maurice y Giorgio Viera)

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el video de Isabella Ladera y Beéle en redes sociales?

Como era de esperarse este video ha generado gran controversia en redes sociales en donde muchos internautas han quedado en shock al ver estas imágenes privadas de la pareja.

Las opiniones en redes están divididas, por un lado, muchos han expresado su rechazo a este tipo de actos en el que se expone la privacidad de una pareja al parecer sin su consentimiento.

Por otra parte, muchos han empezado a debatir sobre cuándo pudo haber ocurrido dicha grabación, esto por el color de cabello del artista, quien lo tenía tinturado de un rosado encendido.

Asimismo, muchos se han preguntado sobre ¿Qué consecuencias trae la filtración de este tipo de videos? Algo que no solo le ha pasado a Beéle e Isabella Ladera, sino a un sinfín de parejas del medio y farándula.

Ante esta duda cabe resaltar que desde el marco legal, publicar este tipo de contenidos sin consentimiento puede acarrear varias sanciones de ley por diferentes delitos, uno de ellos viol*ción de la intimidad, viol*ncia de género, entre otros.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Isabella Ladera a la filtración del video con Beéle?

El video de Isabella Ladera y Beéle ha causado gran revuelo y en redes no paran de ser tendencia sus nombres por este polémico video.

En medio de todo esto, un mensaje de Isabella Ladera ha llamado la atención en redes porque muchos los han criticado por su actitud y energía en el mismo.

Precisamente, Isabella Ladera se refirió a un tema de la intimid*d en el que aseguró que todo acto de una pareja tiene consecuencias y que muchas veces estas se ven reflejadas en momentos privados.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.

Isabella Ladera habría reaccionado a video suyo con Beéle.
Isabella Ladera habría opinado de su video con Beéle. (AFP: Sergi Alexander)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle Talento nacional

Así habría reaccionado Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle

Tras filtrarse polémico junto a Beéle, la influenciadora Isabella Ladera rompió el silencio en redes: "Las mujeres se apagan".

Rebeca Castillo Talento nacional

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió el silencio tras su renuncia en Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, reveló las razones a través de sus redes sociales por las cuales renunció de Miss Universe Colombia.

Melissa Gate finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 Melissa Gate

Melissa Gate reveló el motivo por el que decidió retirarse las prótesis de los glúteos

Melissa Gate confesó al influencer mexicano Kunno que, por lo que vivió con sus glúteos, prefirió mantenerse al natural.

Lo más superlike

Yoga fácil: rutinas rápidas para entrenar el equilibrio Salud y Belleza

Cómo entrenar el equilibrio en minutos al día con estas 5 posturas de yoga fáciles de practicar

El yoga fortalece tu cuerpo y mente; estas posturas mejoran el equilibrio y previenen caídas en la vida diaria.

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?