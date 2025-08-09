Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

En las últimas horas los nombres de Isabella Ladera y Beéle se han viralizado en redes sociales tras la aparente filtración de un video de ambos.

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Isabella Ladera y Beéle?

En la red social X el nombre de Beéle como de Isabella Ladera empezó a ser tendencia en la noche del 7 de septiembre por un video de ambos que salió a la luz.

El video que se viralizó dejó ver un momento privado en pareja en donde dieron rienda suelta a su relación, un audiovisual que al parecer fue publicado por una tercera persona.

Este video sale a la luz semanas después de hacerse oficial la ruptura del cantante con la influenciadora venezolana, quienes al parecer no terminaron de la mejor manera luego de unas indirectas entre ellos en redes sociales y por parte de Beéle en conciertos.

Beéle e Isabella Ladera envueltos en polémica por video. (AFP: Romain Maurice y Giorgio Viera)

¿Qué reacciones ha dejado el video de Isabella Ladera y Beéle en redes sociales?

Como era de esperarse este video ha generado gran controversia en redes sociales en donde muchos internautas han quedado en shock al ver estas imágenes privadas de la pareja.

Las opiniones en redes están divididas, por un lado, muchos han expresado su rechazo a este tipo de actos en el que se expone la privacidad de una pareja al parecer sin su consentimiento.

Por otra parte, muchos han empezado a debatir sobre cuándo pudo haber ocurrido dicha grabación, esto por el color de cabello del artista, quien lo tenía tinturado de un rosado encendido.

Asimismo, muchos se han preguntado sobre ¿Qué consecuencias trae la filtración de este tipo de videos? Algo que no solo le ha pasado a Beéle e Isabella Ladera, sino a un sinfín de parejas del medio y farándula.

Ante esta duda cabe resaltar que desde el marco legal, publicar este tipo de contenidos sin consentimiento puede acarrear varias sanciones de ley por diferentes delitos, uno de ellos viol*ción de la intimidad, viol*ncia de género, entre otros.

¿Cómo habría reaccionado Isabella Ladera a la filtración del video con Beéle?

El video de Isabella Ladera y Beéle ha causado gran revuelo y en redes no paran de ser tendencia sus nombres por este polémico video.

En medio de todo esto, un mensaje de Isabella Ladera ha llamado la atención en redes porque muchos los han criticado por su actitud y energía en el mismo.

Precisamente, Isabella Ladera se refirió a un tema de la intimid*d en el que aseguró que todo acto de una pareja tiene consecuencias y que muchas veces estas se ven reflejadas en momentos privados.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.