Tebi Bernal lanza fuerte mensaje a Nicolás Arrieta: "preparándome por si algún mazorcazo"

Tebi Bernal, tercer habitante confirmado por votación para La casa de los famosos Colombia, lanzó un contundente mensaje a Nicolás Arrieta, mostrándole cómo se prepara por si el influencer decide darle un "mazorcazo" en el reality de Canal RCN.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

¿Qué fuerte mensaje le lanzó Tebi Bernal a Nicolás Arrieta?

Tras volverse tendencia en redes por darle un "mazorcazo" a un presunto ladrón que le quitó una cadena después de un concierto de Blessd, Nicolás Arrieta recibió un mensaje de Esteban Bernal, quien le ha dejado claro que con él no ocurrirá lo mismo.

Esteban Bernal sorprendió a sus seguidores al mostrarles el mensaje que le lanzó a Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, Tebi, como se conoce al creador de contenido, compartió un video entrenando con un saco de arena y, sin tapujos, etiquetó a Nicolás, mostrando cómo se prepara para defenderse por si él decide enfrentarlo con una mazorca o una cartilla, haciendo alusión al incidente que también tuvo el bogotano con La Liendra.

Preparado para la famous house por si algún cartillazo o marzocazo", escribió Tebi.

Sin embargo, aunque muchos lo interpretaron en serio, Bernal dejó ver con emojis que solo estaba bromeando y mostró además su emoción por ingresar pronto al programa de televisión.

¿Quién es Tebi Bernal y qué porcentaje de votos obtuvo para entrar a La casa de los famosos Colombia?

Tebi Bernal es un reconocido creador de contenido y modelo que ha ganado fama tras participar en diversos realities de competencias.

Logró ingresar a La casa de los famosos Colombia tras obtener un 41,2 % de los votos en la tercera semana del grupo que escogió El Jefe, superando a otras estrellas como Santiago Ríos, Pipe Ojeda, Jonathan Fierro, Alexis Cuero y Duvan Riaño.

Esteban Bernal ingresó con una votación del 41,2 % a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Influencers ¿Nicolás Arrieta se sometió a un procedimiento estético?: esto respondió el influencer

Ahora, busca convertirse en la tercera celebridad en ganarse el título del programa, por lo que invita a los televidentes a no perderse esta nueva temporada, que promete estar cargada de polémica, competencia y momentos inolvidables.

No olvides estar al tanto de todo lo que sucede en esta nueva temporada ingresando a www.canalrcn.com y a las redes sociales del canal, donde podrás seguir las últimas noticias, exclusivas y avances de La casa de los famosos Colombia.