¿Quiénes son Jonathan Fierro, Esteban Bernal, Felipe Ojeda aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

En las últimas semanas, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras conocerse el nombre de los dos primeros participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: Nicolás Arrieta y Alexa Torres.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Así que ya se abrieron las votaciones del tercer grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre los seis aspirantes, te contaremos detalles sobre: Jonathan Fierro, Esteban Bernal y Felipe Ojeda.

¿Quién es Jonathan Fierro y a qué se dedica, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Jonathan Fierro se ha convertido en uno de los más resonados al ser una de las figuras más representativas en el campo de los realitys, al ser el ganador de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2017.

¿Quién es Jonathan Fierro, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Jonathan se encuentra en una relación sentimental. Sin embargo, está dispuesto en cautivar a todas las celebridades con su carácter y criterio personal.

Además, Jonathan Fierro cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que no solo ha acaparado a sus seguidores con su estilo de vida saludable y proyectos personales, sino que también por demostrar que obtiene todo lo que se propone. Si quieres verlo en el reality, vota por él.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Así reaccionó Nicolás Arrieta al ser el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3

¿A qué se dedica Esteban Bernal, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia, es Esteban Bernal , más conocido como Tebi, quien se ha dedicado a lo largo de su vida en ser un inspirador creador de contenido digital por su espontaneidad y estilo de vida saludable.

¿Quién es Esteban Bernal, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Esteban Bernal no solo se ha destacado por tener una arrolladora personalidad, sino que también por ser un hombre coqueto, pues está soltero en estos momentos de su vida.

Cuenta en la actualidad con más de 600 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que relata varios acontecimientos de su vida personal.

Si consideras que Esteban es capaz de generar polémica, ser crítico y seguro con respecto a sus decisiones en el reality, recuerda votar por él.

Artículos relacionados Carla Giraldo Carla Giraldo celebró el inicio de las votaciones para La casa de los famosos Colombia 3: "Tú eliges"

¿Quién es Felipe Ojeda, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Él es Andrés Felipe Ojeda Villamizar , oriundo de la ciudad de Bucaramanga, quien se ha destacado a lo largo de su vida en ser una persona atlética y ser reconocido por su estilo de vida saludable, pues siempre tuvo el deseo de ser un deportista profesional.

¿Quién es Felipe Ojeda, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Pipe Ojeda cuenta con más de 192 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que muestra varios acontecimientos de su vida personal y deportiva.

Si consideras que el deportista es el aspirante ideal para ingresar a la casa más famosa del país, no olvides votar por él para que sea el tercer participante en ingresar.

Recuerda votar por tu candidato preferido a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Tu decisión será clave para conocer el nombre del tercer participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 hasta el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.