Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Quién es ‘Beba’? la nueva participante confirmada en La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, conocida como ‘La Beba’, fue confirmada como nueva participante de La casa de los famosos Colombia y promete dar de qué hablar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad.
‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad. Foto Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2025 continúa revelando nombres que prometen dar de qué hablar, y uno de los que más curiosidad ha despertado es el de Valerie de la Cruz, mejor conocida como “La Beba”.

La confirmación de su participación llegó a través de un video publicado tanto en la cuenta oficial de Canal RCN como en el perfil personal de la creadora de contenido, donde adelantó algunos rasgos de su personalidad que, sin duda, marcarán su paso por el reality.

Artículos relacionados

¿Quién es Valerie de la Cruz “La Beba” nueva participante La casa de los famosos Colombia 2025?

“La Beba” es una creadora de contenido digital y coach de nutrición que ha logrado construir una comunidad sólida en torno al bienestar integral, su enfoque combina nutrición, fitness, belleza y lifestyle, una mezcla que le ha permitido posicionarse como una figura influyente en las redes sociales.

 

Más allá de publicar rutinas o consejos, Valerie ofrece acompañamiento personalizado a través de coaching, talleres especializados y colaboraciones con marcas afines a su visión.

Donde conecta con seguidores que buscan transformar su relación con el cuerpo y los hábitos diarios.

Artículos relacionados

¿Por qué “La Beba” es conocida en redes sociales?

Aunque hoy es reconocida en el entorno digital, su salto a la visibilidad nacional ocurrió tras participar en realities de competencia, que impulsaron su reconocimiento y despertaron el interés del público.

Fitness, bienestar y mucha personalidad: así es Valerie de la Cruz, la nueva participante de La casa de los famosos.
Fitness, bienestar y mucha personalidad: así es Valerie de la Cruz, la nueva participante de La casa de los famosos. Foto Canal RCN

Valerie supo fortalecer su marca personal, y su crecimiento en redes sociales fue evidente, al igual que su posicionamiento como referente en temas de bienestar.

El deporte jugó un papel fundamental en ese proceso, pues fue el camino que le permitió sanar la relación consigo misma y con su cuerpo, una historia con la que muchos seguidores se identificaron.

Artículos relacionados

¿Qué se espera de “La Beba” como participante en La casa de los famosos Colombia 2025?

En el video “La Beba” se definió como una mujer alegre, empática y profundamente emotiva, asegura que es muy habladora y sentimental, características que podrían facilitarle la creación de vínculos dentro de La casa y generar dinámicas intensas con otros participantes.

Es persistente, amante de los retos y no le teme a salir de su zona de confort, una mentalidad que encaja perfectamente con el encierro y la exposición constante que exige el reality.

Valerie de la Cruz fue confirmada como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Valerie de la Cruz fue confirmada como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2025. Foto Canal RCN

En el plano personal, la participante está casada con Andrés Gómez, un deportista y apasionado del fitness que ha sido un apoyo clave en su vida, la pareja se casó en una ceremonia privada en Barranquilla el 3 de agosto de 2024, luego de casi tres años de relación.

Y su historia de amor también fue mediática cuando Andrés, 12 años mayor que Valerie, le pidió matrimonio con una serenata de mariachis y flores durante una transmisión de televisión nacional.

Ahora, con su llegada confirmada a La casa de los famosos Colombia 2025, “La Beba” se prepara para un nuevo reto, convivir, emocionarse y mostrarse sin filtros ante millones de colombianos que ya esperan conocerla más allá de las redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Alejandro Estrada reveló detalles poco conocidos de su personalidad en una entrevista previa a su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos

Campanita llamó la atención al aparecer bailando con Valentino luego de sus declaraciones en La casa de los famosos.

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Marilyn Patiño habló en redes sociales sobre la definición del hombre proveedor y reveló algunos consejos para identificarlo.

Lo más superlike

Así es el nuevo look de Luisa Fernanda W que causó sensación en redes Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W causó sensación con un nuevo cambio de look

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al expresar su deseo de cambiar de look y cinco minutos después lo hizo realidad.

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

La actriz Betty Garay falleció tras semanas hospitalizada Talento internacional

Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas