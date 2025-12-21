Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos Colombia 2026: estos dos participantes tendrían rivalidad

Una de las habitantes confirmadas habló de uno de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2026. "Cuidado", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026: estos dos participantes tendrían rivalidad | Foto del Canal RCN y Freepik.

E

El lunes 12 de enero de 2026 se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde hace días se han ido revelando los nombres de los participantes que tendrán que convivir 24/7 alejados de la realidad.

En La casa de los famosos Colombia cualquier cosa puede pasar. El formato de convivencia del Canal RCN, que se podrá seguir en vivo y en todo momento por la app, suele alborotar las emociones.

Mientras se abren las puertas del reality, ya habría una rivalidad entre integrantes. Aunque no es un hecho, le preguntaron directamente a una de las habitantes confirmadas qué es lo que tiene en contra de otro participante.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia llega de nuevo en 2026 | Foto del Canal RCN.

¿Manuela Gómez tiene algo en contra de Nicolás Arrieta, ambos de La casa de los famosos Colombia?

La protagonista de esto es la empresaria Manuela Gómez, quien fue cuestionada acerca de qué tiene en contra del influencer Nicolás Arrieta, también le preguntaron si él le hizo algo.

Pues bien, aunque la respuesta de la empresaria paisa fue neutra y de negación, los seguidores empezaron a denotar que entre ella y Arrieta habría la primera rivalidad de La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Manuela Gómez, no tiene nada en contra de Nicolás Arrieta, tampoco de sus demás compañeros de reality.

"Ni de él, ni de nadie. Simplemente, cuando me hicieron la entrevista, no sé, creo que habían confirmado apenas 3 o 4 personas, me habían comentado que Nicolás Arrieta, que cuidado con Nicolás Arrieta, pero en realidad no es nada personal contra él porque no lo conozco", reveló Manuela Gómez.

Nicolás Arrieta
Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, la empresaria e influencer remarcó que es muy difícil hablar de alguien con quien no ha tenido ni un mínimo acercamiento, simplemente en la entrevista había pocos confirmados y se acordó de algunos rumores.

 

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Se han venido revelando poco a poco los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Aún faltan confirmados, pero, por ahora, la lista va así:

  • Nicolás Arrieta.
  • Alexa Torrex.
  • Esteban Bernal.
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López.
  • Lorena Altamirano.
  • Maiker Smith.
  • Yuli Ruiz.
  • Manuela Gómez.
  • Campanita.
  • Johanna Fadul.
  • Marilyn Patiño.
  • Juanse Laverde.
  • Alejandro Estrada.
  • Renzo Meneses.
