La casa de los famosos Colombia 2026: estos dos participantes tendrían rivalidad

E

El lunes 12 de enero de 2026 se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde hace días se han ido revelando los nombres de los participantes que tendrán que convivir 24/7 alejados de la realidad.

En La casa de los famosos Colombia cualquier cosa puede pasar. El formato de convivencia del Canal RCN, que se podrá seguir en vivo y en todo momento por la app, suele alborotar las emociones.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

Mientras se abren las puertas del reality, ya habría una rivalidad entre integrantes. Aunque no es un hecho, le preguntaron directamente a una de las habitantes confirmadas qué es lo que tiene en contra de otro participante.

La casa de los famosos Colombia llega de nuevo en 2026 | Foto del Canal RCN.

¿Manuela Gómez tiene algo en contra de Nicolás Arrieta, ambos de La casa de los famosos Colombia?

La protagonista de esto es la empresaria Manuela Gómez, quien fue cuestionada acerca de qué tiene en contra del influencer Nicolás Arrieta, también le preguntaron si él le hizo algo.

Pues bien, aunque la respuesta de la empresaria paisa fue neutra y de negación, los seguidores empezaron a denotar que entre ella y Arrieta habría la primera rivalidad de La casa de los famosos Colombia 2026.

Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Manuela Gómez, no tiene nada en contra de Nicolás Arrieta, tampoco de sus demás compañeros de reality.

Artículos relacionados Karina García Hijo menor de Karina García la dejó en shock en pleno en vivo al llamarla “alcahueta”: así reaccionó

"Ni de él, ni de nadie. Simplemente, cuando me hicieron la entrevista, no sé, creo que habían confirmado apenas 3 o 4 personas, me habían comentado que Nicolás Arrieta, que cuidado con Nicolás Arrieta, pero en realidad no es nada personal contra él porque no lo conozco", reveló Manuela Gómez.

Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, la empresaria e influencer remarcó que es muy difícil hablar de alguien con quien no ha tenido ni un mínimo acercamiento, simplemente en la entrevista había pocos confirmados y se acordó de algunos rumores.

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Se han venido revelando poco a poco los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Aún faltan confirmados, pero, por ahora, la lista va así:

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón: "Sigue ladrando"