La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón: "Sigue ladrando"

La amistad entre la empresaria de fajas Yina Calderón y la cantante La Toxi costeña, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, tiene a varios especulando.

¿Por qué Yina Calderón está en desacuerdo con la amistad de La Toxi costeña?

Aunque Yina y La Toxi se la llevan bien, resulta que la intérprete de la costa apareció en redes sociales con "enemigos" de la empresaria.

No se sabía cómo Yina Calderón iba a tomarlo, hasta que en una transmisión en vivo, mientras celebraba la novena de Navidad, dijo que con ella las cosas son de color negro o blanco, pero que no iba a aceptar el color gris.

Además, mencionó que no le gusta lo "tibio" y todo fue relacionado con La Toxi costeña.

La Toxi costeña y Yina Calderón sostienen una amistad | Foto del Canal RCN.

El público estaba a la espera de cómo iba a reaccionar Cindy Ávila, nombre de pila de la cantante costeña, y aunque no hizo una publicación dirigida como tal hacia Yina Calderón, subió una historia en Instagram que de inmediato la relacionaron con la situación que está pasando entre las amigas.

¿Cómo habría reaccionado La Toxi costeña a las palabras de Yina Calderón?

Tanto Yina Calderón como La Toxi costeña han dicho que tienen una buena relación, pero no se sabe si llegó el fin de su amistad.

Entre tanto, la cantante publicó una video en el que está una fotografía de ella borrosa frente a un espejo, aunque lo que llamó la atención fue la canción que le adjuntó debido a que es muy directa y, por ende, lo vincularon como su posible reacción ante la polémica empresaria de fajas.

Yina Calderón no está conforme con La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

El tema musical lleva el nombre de Siguen ladrando los perros, corrido interpretado por El compa Rivas. El fragmento que compartió La Toxi costeña dice así:

"Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Así lo dice el refrán para aquellos que anda hablando".

Dicho lo anterior, varios relacionaron esa parte de la canción como respuesta para Yina Calderón al prácticamente sentenciar a La Toxi costeña con sus amistades externas a la empresaria y que son sus enemigos.