Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón: "Sigue ladrando"

La Toxi costeña no se habría aguantado que Yina Calderón la tildara de "tibia" y, al parecer, le respondió.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Toxi costeña, Yina Calderón
La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La amistad entre la empresaria de fajas Yina Calderón y la cantante La Toxi costeña, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, tiene a varios especulando.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón está en desacuerdo con la amistad de La Toxi costeña?

Aunque Yina y La Toxi se la llevan bien, resulta que la intérprete de la costa apareció en redes sociales con "enemigos" de la empresaria.

No se sabía cómo Yina Calderón iba a tomarlo, hasta que en una transmisión en vivo, mientras celebraba la novena de Navidad, dijo que con ella las cosas son de color negro o blanco, pero que no iba a aceptar el color gris.

Además, mencionó que no le gusta lo "tibio" y todo fue relacionado con La Toxi costeña.

La Toxi costeña, Yina Calderón
La Toxi costeña y Yina Calderón sostienen una amistad | Foto del Canal RCN.

El público estaba a la espera de cómo iba a reaccionar Cindy Ávila, nombre de pila de la cantante costeña, y aunque no hizo una publicación dirigida como tal hacia Yina Calderón, subió una historia en Instagram que de inmediato la relacionaron con la situación que está pasando entre las amigas.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado La Toxi costeña a las palabras de Yina Calderón?

Tanto Yina Calderón como La Toxi costeña han dicho que tienen una buena relación, pero no se sabe si llegó el fin de su amistad.

Entre tanto, la cantante publicó una video en el que está una fotografía de ella borrosa frente a un espejo, aunque lo que llamó la atención fue la canción que le adjuntó debido a que es muy directa y, por ende, lo vincularon como su posible reacción ante la polémica empresaria de fajas.

La Toxi costeña, Yina Calderón
Yina Calderón no está conforme con La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

El tema musical lleva el nombre de Siguen ladrando los perros, corrido interpretado por El compa Rivas. El fragmento que compartió La Toxi costeña dice así:

"Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Así lo dice el refrán para aquellos que anda hablando".

 

Artículos relacionados

Dicho lo anterior, varios relacionaron esa parte de la canción como respuesta para Yina Calderón al prácticamente sentenciar a La Toxi costeña con sus amistades externas a la empresaria y que son sus enemigos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Los famosos colombianos que se convirtieron en padres en 2025 Aída Victoria Merlano

Estos son los famosos colombianos que fueron papás en 2025: Mariana Pajón, Paola Jara y otros

El 2025 estuvo marcado por nacimientos en la farándula colombiana. Influencers, artistas y deportistas celebraron la llegada de sus bebés.

Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló de qué murió su abuela y cómo la recuerda en Navidad

Valentina Taguado abrió su corazón y confesó cómo recuerda a su abuela. Además, reveló detalles de la causa de su muerte.

Fallece papá de Jessica Cediel Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: esto se sabe sobre la enfermedad que padecía

El padre de Jessica Cediel murió a los 81 años tras padecer Parkinson durante más de una década.

Lo más superlike

Elon Musk Elon Musk

Elon Musk sacude al mundo con inquietante anuncio: inteligencia superior a la humana en 2026

Elon Musk despertó el interés de los fans de la tecnología, pero a la vez generó terror por lo que podría llegar a lograr.

Alexa Torrex La casa de los famosos

Alexa Torrex elevó la polémica al decir lo que haría para ganar La casa de los famosos Colombia 2026

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?