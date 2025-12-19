Hijo menor de Karina García la dejó en shock en pleno en vivo al llamarla “alcahueta”: así reaccionó

Un video de Karina García se volvió viral recientemente luego que su hijo menor la hiciera inesperado comentario en medio de un streaming.

¿Cuál fue el comentario que Valentino le hizo a Karina García en pleno en vivo?

Karina García goza de gran popularidad en redes sociales tras su paso por La casa de los famosos Colombia en donde se ganó el cariño de millones de personas, motivo por el que sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

Esto quedó demostrado recientemente cuando en medio de una transmisión en vivo la influenciadora fue indagada sobre su rol de madre.

Karina García hablaba de su responsabilidad con Isabella y Valentino, asegurando que tenía que estar pendiente de su hija mayor por la edad que tenía, dejando claro que aunque le daba libertad también la cuida de bastante.

La tengo que cuidar porque ella no puede estar por ahí como una persona que no tienen mamá, yo tengo que estar súper pendiente, pero soy una mamá bacana.

Karina García habló de su rol como mamá en transmisión en vivo. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García tras el comentario de su hijo Valentino en pleno en vivo?

Karina García vivió un momento inesperado durante una reciente transmisión en vivo cuando su hijo menor intervino con un comentario que nadie vio venir.

En medio de la conversación, el niño la llamó “alcahueta”, desatando de inmediato la sorpresa de la creadora de contenido y las carcajadas de quienes estaban conectados.

¿Cierto mi vida? Sí y alcahueta.

Lejos de molestarse, Karina reaccionó con humor y espontaneidad, dejando claro que se trató de una broma propia de la confianza y la complicidad que mantiene con su hijo. Su reacción relajada hizo que el momento se volviera aún más viral en redes sociales.

¡Valentino! Ven pa' acá. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Valentino?

¿Quién es el papá de Valentino, hijo menor de Karina García?

El papá del hijo menor de Karina García es el cantante Santiago Mesa, mejor conocido SMAYV, con quien la modelo paisa sostuvo una relación sentimental años atrás.

Aunque Karina García nunca ha hablado de los motivos de su ruptura con el cantante, ha dejado claro que no tienen ningún tipo de relación o contacto en la actualidad.

Precisamente, la modelo paisa asegura que ella se hace 100% responsable de los gastos y todo lo que necesita su hijo menor, y que no necesita pedirle nada al cantante.

Aunque ella cortó todo tipo de contacto con su expareja, esto no ha sido impedimento para que lo deje disfrutar y compartir de él.