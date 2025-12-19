Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo menor de Karina García la dejó en shock en pleno en vivo al llamarla “alcahueta”: así reaccionó

Karina García se vio sorprendida por un inesperado comentario de su hijo Valentino en plena transmisión en vivo y su reacción sorprende.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentino sorprendió a Karina García con comentario
Karina García no ocultó su sorpresa con comentario de su hijo. (Fotos Canal RCN)

Un video de Karina García se volvió viral recientemente luego que su hijo menor la hiciera inesperado comentario en medio de un streaming.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el comentario que Valentino le hizo a Karina García en pleno en vivo?

Karina García goza de gran popularidad en redes sociales tras su paso por La casa de los famosos Colombia en donde se ganó el cariño de millones de personas, motivo por el que sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

Esto quedó demostrado recientemente cuando en medio de una transmisión en vivo la influenciadora fue indagada sobre su rol de madre.

Karina García hablaba de su responsabilidad con Isabella y Valentino, asegurando que tenía que estar pendiente de su hija mayor por la edad que tenía, dejando claro que aunque le daba libertad también la cuida de bastante.

La tengo que cuidar porque ella no puede estar por ahí como una persona que no tienen mamá, yo tengo que estar súper pendiente, pero soy una mamá bacana.

Karina García, Isabella Vargas
Karina García habló de su rol como mamá en transmisión en vivo. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García tras el comentario de su hijo Valentino en pleno en vivo?

Karina García vivió un momento inesperado durante una reciente transmisión en vivo cuando su hijo menor intervino con un comentario que nadie vio venir.

En medio de la conversación, el niño la llamó “alcahueta”, desatando de inmediato la sorpresa de la creadora de contenido y las carcajadas de quienes estaban conectados.

¿Cierto mi vida? Sí y alcahueta.

Lejos de molestarse, Karina reaccionó con humor y espontaneidad, dejando claro que se trató de una broma propia de la confianza y la complicidad que mantiene con su hijo. Su reacción relajada hizo que el momento se volviera aún más viral en redes sociales.

¡Valentino! Ven pa' acá. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Valentino?

Artículos relacionados

¿Quién es el papá de Valentino, hijo menor de Karina García?

El papá del hijo menor de Karina García es el cantante Santiago Mesa, mejor conocido SMAYV, con quien la modelo paisa sostuvo una relación sentimental años atrás.

Aunque Karina García nunca ha hablado de los motivos de su ruptura con el cantante, ha dejado claro que no tienen ningún tipo de relación o contacto en la actualidad.

Precisamente, la modelo paisa asegura que ella se hace 100% responsable de los gastos y todo lo que necesita su hijo menor, y que no necesita pedirle nada al cantante.

Aunque ella cortó todo tipo de contacto con su expareja, esto no ha sido impedimento para que lo deje disfrutar y compartir de él.

Smayv, Karina
SMAYV es el papá del hijo menor de Karina García | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad Talento nacional

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

Jessi Uribe sorprendió con anuncio inesperado que desató emoción entre sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 2026 con una gran trayectoria en la TV dispuesta a mostrar una nueva faceta de ella.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?