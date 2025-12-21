Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El procedimiento físico de Manuela Gómez que pocos sabían y la dejó sufriendo: "Horrible"

Tras la crítica de un seguidor por su aspecto, Manuela Gómez abrió su corazón y reveló que la pasó mal por muchos años.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
El procedimiento físico de Manuela Gómez que pocos sabían y la dejó sufriendo | Foto del Canal RCN.

Después de que se supo que la empresaria e influenciadora Manuela Gómez va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026, sus redes sociales han acaparado la atención de muchos.

Manuela Gómez, quien es exprotagonista de novela, volverá el próximo 12 de enero de 2026 a las pantallas del Canal RCN. Mientras llega la fecha, confesó que está compartiendo el mayor tiempo posible con su hija Samantha.

¿Cuál critica recibió Manuela Gómez de su físico?

Como las redes sociales son importantes para la influenciadora, decidió charlar con los internautas. En efecto, uno de los usuarios digitales arremetió en contra de su físico y Gómez le respondió.

Manuela Gómez
Manuela Gómez ha tenido un sorpresivo cambio físico con el paso de los meses | Foto del Canal RCN.

El internauta tachó a Manuela Gómez, pues le escribió que "se la acabó la n4lga", dando a entender que no le agrada como actualmente se ve la empresaria.

Antes de continuar, es importante decir que Gómez tuvo un sorprendente cambio físico que algunos aplauden y otros no.

¿Qué confesión hizo Manuela Gómez del procedimiento físico al que se sometió y la hizo sufrir?

La ahora habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia dijo que agradece por su cambio, pues reveló que tiempo atrás se sometió a un procedimiento que la atormentó.

"Gracias a Dios se me acabaron esas n4lgas tan horribles que yo tenía, o sea, que c1rugía tan mal hecha la que me hicieron hace muchos años, poniéndome tantas n4lgas", confesó Manuela Gómez.

En la misma vertiente, la influenciadora comentó que después del embarazo le creció mucho más esta parte de su cuerpo, así que volvió a calificar esta situación como "horrible" porque se sentía acomplejada.

"Por fin me puedo poner talla S. Tengo una n4lgas acordes a mi cuerpo, tenía ganas como de explantarme, pero no quiero someterme a procedimientos", dijo.

 

¿Manuela Gómez se hará nuevas intervenciones?

Por último, la empresaria dio a conocer que su percepción cambió y, desde entonces, ahora no quiere someterse a intervenciones y mucho menos arriesgar su vida.

"No quiero que de pronto algo falle y no vuelva a ver a mi princesa. Es que cuando uno es mamá, ya no es lo mismo", concluyó la participante de La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez
Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.
