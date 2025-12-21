Karina García 'vendió' a WestCol al revelar tratamiento que el streamer se hizo en el rostro

La influenciadora Karina García se reencontró con el streamer WestCol, después de un considerable tiempo en el que la dupla de amigos no se había visto.

Karina y WestCol son amigos, pero se ha venido especulando que podrían ir más allá y tener un romance.

Aunque han dicho que se aprecian y respetan entre sí, ninguno ha dado una señal como tal que indique que podrían ser novios. Sin embargo, cada vez que hacen transmisión en vivo se vuelven tendencia.

¿Qué tratamiento estético tomó WestCol?, según Karina García

Karina García estuvo con WestCol compartiendo y en medio de una charla en un carro, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 halagó el cambio físico del streamer paisa, pero, de un momento al otro, reveló que el joven se sometió a un tratamiento para que le creciera la barba.

"Me acuerdo bebé cuando te estabas haciendo el tratamiento para que te creciera la barba... Mi amigo está muy lindo", dijo Karina García.

Enseguida, WestCol quedó sorprendido porque no esperaba que su amiga le fuese a decir eso, de modo que él aseguró que no se hizo un tratamiento para la barba.

No obstante, señaló que se aplicó un producto para que la barba le creciera uniforme, razón por la que la modelo antioqueña le refutó que eso es un tratamiento tópico; algo que se hacen muchos hombres y es normal. Además, le coqueteó a su amigo.

"Bebé, pero la evolución de WestCol ha sido muy chimb4, la verdad, estás muy papacito", comentó Karina García.

¿Qué opinan los seguidores sobre Karina García y WestCol?

Para terminar, el streamer contestó que solo le falta una "bebecita" y recalcó que Karina lleva siendo bonita por muchos años. "Lo amo", finalizó la influenciadora.

Tras este momento de la transmisión en vivo, los seguidores se sumaron a la charla y comentaron el video, iniciando con halagos por el cambio físico de WestCol.

Por otro lado, se interpretan mensajes como: "Estos dos son meme de amor", "Tratamiento, lo vendió", "Van a terminar juntos", "Se van a salir enamorando de verdad".