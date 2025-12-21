¿Indirecta para Karina? Alexa Torrex se despachó en redes sociales: "está podrida por dentro"

La participante elegida para La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, sorprendió en las últimas horas a millones de internautas al pronunciarse en sus redes sociales, según muchos, contra la creadora de contenido y exparticipante del mismo reality de convivencia: Karina García.

Todo surgió con una polémica que para Alexa es innecesaria. "¿Esa palabra “económica” qué?", preguntó Alexa, quien procedió a dar su contundente punto de vista al respecto.

Alexa Torrex aseguró que quienes tildaban a la gente de “económica” tenían el corazón podrido/ Archivo RCN

¿Por qué Alexa Torrex criticó el uso de la palabra “económica”?

Empezó recordando que la palabra hace alusión a que una persona no ve de plata, se ve sencilla y ahí abre su primer interrogante, "¿desde cuándo verse sencilla y humilde es malo? Lo peor es que lo comentan personas que en sus vidas y en sus corazones están podridas, que fijo compran su ropa en el centro...amí que me digan “económica” las Kardashian, Karol G, pero una persona X?", expresó.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó desahogándose al respecto y dejando claro que si no querer vestirse igual a las tendencias populares o no querer ser del montón era verse económica, que sí lo era y a mucho orgullo. Además, recordó que las grandes celebridades del mundo no siguen patrones en moda, sino que la imponen.

¿Por qué se interpretaron las palabras de Alexa Torrex como una indirecta para Karina García?

Vale aclarar que Alexa en ningún momento hace mención puntual a ninguna persona. Sin embargo, es de conocimiento público que fue la creadora de contenido y modelo antioqueña quien viralizó la palabra en el país cafetero, por un video que se hizo tendencia donde ella insinuó que se veía económica por estar con ropa casual montando bicicleta en las calles de Bogotá.

Desde entonces, algunos desde el humor y otros desde la crítica usan el término para referirse a la clase que proyecta una persona con su forma de vestir. Por ello, muchos creen que las palabras de Alexa podrían tratarse de una indirecta contra ella por fomentar este tipo de discursos. Aunque cabe la posibilidad que solo pueda tratarse de una coincidencia.

Alexa Torrex dividió posturas con su mensaje en redes sociales/ Archivo RCN