“Horrible”, Jhonny Rivera contó una amarga experiencia que vivió en una cabalgata

Jhonny Rivera recordó el día en que se cayó de un caballo y contó la historia de lo que pasó.

Jhonny Rivera habló de una amarga experiencia vivida en una cabalgata.
Jhonny Rivera contó el día que se cayó de un caballo por culpa de un hombre alicorado. Foto: RCN

Jhonny Rivera habló con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y allí contó una amarga experiencia que vivió recientemente en Andalucía, un municipio ubicado en el Valle del Cauca.

¿Qué mala experiencia le quedó a Jhonny Rivera tras participar en una cabalgata?

El artista pereirano relató mediante un video lo que vivió y recordó que eso le molestó mucho, incluso, provocó que llorara de la “rabia”.

Jhonny participó de una cabalgada en el mencionado lugar, pero, lo que parecía un gran momento para disfrutar, se convirtió en su “peor experiencia” en este tipo de actividades.

Es la experiencia más horrible que he tenido en una cabalgata. Un borracho me pidió una foto, yo iba en mi caballo y él en el suyo, pero los caballos querían pelear. Yo le dije ‘hermano, es que no puedo, mire cómo está el caballo de bravo’

El hombre, lejos de entender la situación, tomó la rienda del caballo de Jhonny y desató aún más la furia del equino, el cual se levantó en dos patas y eso provocó que Jhonny cayera al suelo. El cuerpo del caballo cayó sobre el artista, siendo una de sus piernas la más afectada.

Jhonny Rivera se cayó del caballo por culpa del hombre alicorado.
Jhonny Rivera habló con sus seguidores del día que se cayó de un caballo. Foto: RCN

“Me dio tanta rabia, tanto mal genio, que hasta lloré de la rabia”, agregó Rivera. El artista cuenta que se volvió a subir al caballo e hizo la cabalgata hasta la final, aunque visiblemente molesto y afectado.

El cantante llegó a la meta, entregó el animal y se subió a su carro con dolores y mucha molestia por lo que había pasado. Al llegar a Pereira, Rivera dimensionó la gravedad de lo que había pasado.


Según Jhonny, se le hinchó el pie sobre el que había caído el caballo y eso provocó que estuviera cojo por más de una semana.

Rivera pudo superar ese impase, pero reconoce que le afectó mucho la situación y por eso considera que ha sido la experiencia más horrible en una cabalgata.

¿Cómo reaccionó la prometida de Jhonny Rivera ante nuevas críticas por su carrera musical?

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, reaccionó en redes sociales ante la crítica de un cibernauta que le dijo que su éxito en la música se debe a su relación con el cantante nacido en Pereira.

Todo empezó por el lanzamiento de una nueva canción, cuya letra hablaba de independencia y de no necesitar a un hombre para sentirse completa.

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron
Jenny López respondió nuevas críticas por su carrera y el éxito que ha tenido gracias a Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN)

La joven artista se defendió y explicó que el tema que lanzó hace parte de un repertorio amplio y diverso, en el que aborda distintas emociones, vivencias y miradas sobre la vida.

López lamentó que muchas de las críticas provengan de mujeres y además aclaró que hasta ahora está construyendo un equipo de trabajo robusto y más amplio.

Frente a los cuestionamientos sobre el apoyo de Jhonny para su carrera, Jenny afirmó que de él recibe consejos y recomendaciones todo el tiempo, pero es su propia responsabilidad darle forma a su carrera a través de la disciplina, la innovación y otros aspectos.

