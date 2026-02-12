Úrsula Corberó de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo

Reconocida actriz de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo
A través de redes sociales, Úrsula Corberó y Chino Darín se mostraron conmovidos al anunciar el nacimiento de Dante.
El nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín enterneció en redes. El padre del recién nacido sorprendió al revelar algunos detalles del momento.
¿Cómo se confirmó el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín?
Un medio español informó este lunes 9 de febrero que nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín. La periodista Lorena Vázquez dio a conocer el dato durante una emisión. Poco después, Ricardo Darín, abuelo del pequeño, confirmó la noticia.
Úrsula Corberó es conocida por su participación en La Casa de Papel, mientras que Chino Darín es actor argentino e hijo de Ricardo Darín. La pareja mantiene una relación desde 2015, cuando coincidieron en el rodaje de La Embajada.
En septiembre del 2025, la actriz anunció que estaba en embarazo por medio de una publicación en Instagram. Desde entonces, no entregaron detalles públicos sobre la fecha prevista del nacimiento ni sobre el género del bebé.
¿Cómo se llama el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín?
De acuerdo con lo informado, el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín habría ocurrido en Barcelona. En el mismo espacio se mencionó que desde el inicio se contemplaba que el nacimiento se diera en este lugar.
Fue el mismo Ricardo Darín quien reveló el nombre y destacó que tiene un significado muy especial para la familia.
Por suerte, los dos están muy bien. Todo fue fantástico y fabuloso. Estamos todos muy felices
¿Qué dijeron Úrsula Corberó y Chino Darín sobre su hijo?
Tras el nacimiento de su primer hijo, Chino Darín reveló que tuvo que viajar de urgencia desde un rodaje en Buenos Aires para estar presente. El actor se mostró muy conmovido ante la prensa. Afirmó sentirse muy afortunado por haber logrado llegar a tiempo para el parto.
"Experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble".
"Experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble".

Aunque Úrsula ha preferido mantener un perfil más reservado y no ha dado declaraciones extensas tras el parto, el Chino Darín confirmó que ella se encuentra muy bien, aunque lógicamente cansada por el esfuerzo y tratando de recuperar energía.