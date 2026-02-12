Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata desata memes tras maquillaje de Beba y la comparan con Sandra de Yo soy Betty, la fea

Comparan a Mariana Zapata con Sandra de Yo soy Betty, la fea tras maquillaje que le hizo Beba en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea. (Fotos: Canal RCN)

Recientemente, en La casa de los famosos Colombia 3 se vivió un nuevo conflicto luego de que Karola hiciera un comentario a Mariana Zapata sobre su maquillaje, desatando nuevamente tensiones entre ellas.

¿Cómo reaccionaron Mariana Zapata y Beba al comentario de Karola en La casa de los famosos?

Desde el ingreso de Karola, la convivencia dentro de la casa ha estado más complicada y se ha evidenciado cierta rivalidad entre los cuartos Calma y Tormenta.

En esta ocasión, la situación se intensificó cuando Beba fue la encargada de maquillar a Mariana Zapata.

Por su parte, Mariana también reaccionó incómoda y le dijo a Karola que, si consideraba que su maquillaje estaba mal, podía desmaquillarla.

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea. (Foto: Canal RCN)

Tras el inconveniente, Beba se mostró molesta por el comentario de Karola y aseguró que uno de sus talentos es el maquillaje, además de las actividades que realiza fuera de La casa de los famosos.

El momento generó reacciones entre los participantes, ya que varios expresaron que los temas relacionados con el físico no deberían ser motivo de discusión dentro de la competencia.

El tema del maquillaje rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los internautas han compartido opiniones divididas. Algunos usuarios han criticado a Mariana y Beba, quienes han protagonizado situaciones polémicas dentro de la casa.

¿Por qué comparan a Mariana Zapata con la actriz de Yo soy Betty, la fea?

Los internautas también han creado memes y comparaciones en redes sociales, mostrando a Mariana Zapata con el maquillaje realizado por Beba, usando gafas y un mechón adicional de cabello, junto a una imagen de la actriz Marcela Posada.

“Se metió Sandra a La casa de los famosos”.

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea. (Foto: Canal RCN)

Marcela Posada interpretó a Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea, personaje que hacía parte del recordado “cuartel de las feas”.

El meme ha generado nuevos comentarios entre los usuarios, quienes han reaccionado con humor y con frases como: “Ese ha sido el mejor meme que he visto hoy”; “Esa Beba es mala y para que Jey no la vea”; “idéntica” o “Se ve igualita”.

