Mariana Zapata desata memes tras maquillaje de Beba y la comparan con Sandra de Yo soy Betty, la fea

Recientemente, en La casa de los famosos Colombia 3 se vivió un nuevo conflicto luego de que Karola hiciera un comentario a Mariana Zapata sobre su maquillaje, desatando nuevamente tensiones entre ellas.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Cómo reaccionaron Mariana Zapata y Beba al comentario de Karola en La casa de los famosos?

Desde el ingreso de Karola, la convivencia dentro de la casa ha estado más complicada y se ha evidenciado cierta rivalidad entre los cuartos Calma y Tormenta.

En esta ocasión, la situación se intensificó cuando Beba fue la encargada de maquillar a Mariana Zapata.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

Por su parte, Mariana también reaccionó incómoda y le dijo a Karola que, si consideraba que su maquillaje estaba mal, podía desmaquillarla.

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea. (Foto: Canal RCN)

Tras el inconveniente, Beba se mostró molesta por el comentario de Karola y aseguró que uno de sus talentos es el maquillaje, además de las actividades que realiza fuera de La casa de los famosos.

El momento generó reacciones entre los participantes, ya que varios expresaron que los temas relacionados con el físico no deberían ser motivo de discusión dentro de la competencia.

Artículos relacionados La Segura La Segura revela el susto que vivió con su bebé Lucca y explica por qué tuvo que ser hospitalizado

El tema del maquillaje rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los internautas han compartido opiniones divididas. Algunos usuarios han criticado a Mariana y Beba, quienes han protagonizado situaciones polémicas dentro de la casa.

¿Por qué comparan a Mariana Zapata con la actriz de Yo soy Betty, la fea?

Los internautas también han creado memes y comparaciones en redes sociales, mostrando a Mariana Zapata con el maquillaje realizado por Beba, usando gafas y un mechón adicional de cabello, junto a una imagen de la actriz Marcela Posada.

“Se metió Sandra a La casa de los famosos”.

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea. (Foto: Canal RCN)

Marcela Posada interpretó a Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea, personaje que hacía parte del recordado “cuartel de las feas”.

El meme ha generado nuevos comentarios entre los usuarios, quienes han reaccionado con humor y con frases como: “Ese ha sido el mejor meme que he visto hoy”; “Esa Beba es mala y para que Jey no la vea”; “idéntica” o “Se ve igualita”.