La casa de los famosos Colombia: Renzo Meneses es el nuevo participante confirmado por el Jefe

El jefe de La casa de los famosos Colombia ya anunció a un nuevo participante que se suma a la lista de habitantes de esta casa que albergará estrategias, alianzas y desacuerdos. Se trata del modelo, actor y empresario bogotano Renzo Meneses, quien explicó que llega a la casa de los famosos con dos objetivos: ganarla y dejar huella.

¿Cómo será la forma de actuar de Renzo Meneses dentro de La casa de los famosos Colombia?

Renzo también comentó que “no se dejará de nadie”, por lo que, desde ya, se empieza a vislumbrar como un hombre fuerte que se pondrá como prioridad dentro del reality.

Además, cuenta con más de 260 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y siempre suele revelar sus actividades en medio de una vida activa y saludable que, seguramente, querrá mantener dentro de la casa.

Renzo cuenta con más de 260 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram | Foto del Canal RCN.

Meneses ha trabajado en diversos oficios y se formó como ejecutivo de cuentas antes de consolidar su carrera pública. En lo deportivo, es monitor nacional certificado por la Federación Española de Pádel (FEP) y entrena tanto a jugadores convencionales como a personas con discapacidad, reforzando su enfoque inclusivo.

Gracias a su disciplina, carisma y rendimiento físico. En redes, Renzo colabora con marcas de deporte y estilo de vida saludable. Se caracteriza por su autenticidad, disciplina y cercanía con la audiencia. Lo motivan el deporte, la superación personal, el crecimiento profesional y su rol como padre.

¿Qué otros nombres se han confirmado para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El jefe no deja de sorprendernos con sus anuncios y, aparte de los famosos seleccionados por el público mediante votación, otros nombres que ya se han confirmado son el de Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Campanita y Juanse Laverde; por lo que son ya 15 los nombres confirmados para esta temporada.

Además, los presentadores seguirán trabajando en conjunto para darnos el mejor entretenimiento en las noches del Canal RCN. Tanto Marcelo y Carla como Karen y Vicky están dispuestos a acompañarnos a ver todas las situaciones que se puedan presentar con estos habitantes.

¡Estamos listos! El lunes 12 de enero, en menos de 23 días, se estrena La casa de los famosos Colombia 2026 y la emoción está por las nubes.