Manuela Gómez lanzó advertencia contra Lorena Altamirano previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia

A

unque aún no se han abierto las puertas de La casa de los famosos Colombia, desde ya algunos participantes han dejado un poco claro que el reality ya empezó. Una de ella es Manuela Gómez, quien recientemente lanzó pulla contra una de las habitantes elegidas por el público.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre Lorena Altamirano?

Durante una entrevista que la antioqueña concedió a la emisora Radio Uno, dejó claro lo que piensa sobre Lorena Altamirano, quien se convirtió en habitante de la casa gracias a la votación del público.

"Lorena Altamirano, no creas que me vas a opacar porque yo vengo más preparada que un yogurt", comentó la influencer en medio de la dinámica, frase con la que dio un pequeño abrebocas de lo que se viene el próximo año.

¿Manuela Gómez lanzó pulla contra Nicolás Arrieta?

Además de generar controversia por sus palabras hacia Altamirano, Manuela Gómez no dudó en dar su opinión sobre Nicolás Arrieta, participante elegido por votaciones, a quien se refirió con un particular dicho que provocó que el mismo creador de contenido le respondiera.

"Nicolás Arrieta, te quiero decir que a cada chicle se le pasa el sabor", señaló la también empresaria dejando entrever cuál es su postura frente al creador digital.

Ante el comentario, Arrieta decidió expresar su punto de vista siendo fiel a su humor y personalidad burlándose del dicho de la paisa, además, confesó que no comprende el por qué muchos de los participantes se han expresado negativamente de él.

Manuela Gómez hizo comentario sobre Lorena Altamirano, esto dijo. Foto | Canal RCN.

"Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui", comentó mostrando la impresión que le genera esta situación.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Tras lanzar los polémicos comentarios, Manuela no perdió la oportunidad para enviar un saludo a todos sus seguidores, a quienes invitó a que no se pierdan la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues advirtió que estará muy "candente", además de decirles que espera contar con su apoyo hasta el final.

Manuela Gómez lanzó pulla contra Lorena Altamirano. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que Manuela, Nicolás y Lorena, hacen parte de un selecto grupo de famosos que ya se confirmaron como miembros de la casa, junto a ellos se encuentran las siguientes personalidades: