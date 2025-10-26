Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Nicolás Arrieta al ser el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta celebró su confirmación como primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3 con un curioso mensaje en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta acudió a sus redes sociales para agradecer a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

El influencer bogotano Nicolás Arrieta se convirtió en el primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3, con una votación del más del 50%. Por ello, reaccionó a su victoria enviando un curioso mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

¿Qué mensaje dejó Nicolás Arrieta en sus redes sociales tras convertirse en el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3?

Nicolás Alejandro Arrieta García ha decidido cargar en sus distintas redes sociales, un mensaje mencionando que sentía ganancia de que se hubieran acordado de él, y que gracias a todos aquellos fans que lo han seguido desde YouTube pudieron lograr el objetivo.

No obstante, fiel a su característico humor, aseguró que su fandom habrían votado por él con el fin de hacerle la maldad.

Nicolás Arrieta reaccionó a su victoria como primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3
Nicolás Arrieta se expresó por medio de sus redes para agradecer a su fandom por ayudarlo a ganar. (Foto: Canal RCN)

Lo hacen por hacerme la maldad. Caímos pa arriba. No de verdad les agradezco mucho. Aquí estamos, aquí seguimos. Los quiero", expresó.

De igual forma, apuntó que iba con todo y que no esperaran que hiciera una locura, sino que más bien sería un mueble en el reality del Canal RCN.

¿Cómo quedaron las votaciones del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras una intensa semana de votaciones, luego de que El Jefe anunciara el primer grupo de aspirantes y abriera la votación el 20 de octubre, se confirmó que Nicolás obtuvo el primer lugar con el 52,70% de los votos, al cerrarse el proceso este domingo 26 de octubre.

Por su parte, los demás aspirantes conformados por Javier Gómez, Juandi Duque, Juanchi Brodie, Juan Diego Becerra y Carlos Grande tuvieron las siguientes votaciones:

  • Carlos Grande: 1.40%
  • Javier Gómez: 33.30%
  • Juan Diego Becerra: 0.70%
  • Juanchi: 6.30%
  • Juandi Duque: 5.60%
Primer grupo de aspirante a La casa de los famosos Colombia
Así quedaron las votaciones del primer grupo en La Casa de los Famosos Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

¿Quién es Nicolás Arrieta, el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3?

Con tan solo 34 años, Nicolás Arrieta es uno de los primeros creadores de contenido que Colombia conoció a través de YouTube, reconocido por su personalidad directa y sin filtros.

A lo largo de su carrera ha compartido abiertamente experiencias personales, incluyendo su paso por rehabilitación, lo que le ha permitido aprender a sobrellevar desafíos.

Nicolás ha expresado que el encierro y la desconexión de redes sociales no representan un problema para él, demostrando estar preparado para enfrentar la convivencia y los retos de La casa de los famosos Colombia 3.

