Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos: "Te autosaboteaste"

Nicolás Arrieta criticó los argumentos de Javier Gómez para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás Arrieta, Javier Gómez
Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Dos de los aspirantes del primer grupo para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 son el influencer Nicolás Arrieta y el bailarín Javier Gómez.

Luego de que se revelaron sus nombres, ambos han estado pidiendo al público para que los apoyen a través de las votaciones. Sin embargo, resulta que son competencia directa y Arrieta le 'cantó la tabla' a Gómez.

¿Qué criticó Nicolás Arrieta de Javier Gómez?

Nicolás Arrieta criticó a Javier Gómez, ya que confesó que no está de acuerdo con que el bailarín justifique que los seguidores de otros influenciadores lo están saboteando.

"Uno se gana los votos con la personalidad, con la gente que uno es. No te están saboteando, tú te autosaboteaste", dijo el Bogotá.

Javier Gómez
Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos, rompió el silencio por disputa con fandom de Emiro | Foto del Canal RCN.

Asimismo, indicó que Javier es bailarín y que su sueño no debería ser estar en La casa de los famosos, sino, más bien, ir a Hollywood o temas relacionados que evolucionen su carrera artística.

¿Cómo Nicolás Arrieta se defendió de los que no quieren verlo en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otro lado, Nicolás Arrieta reveló que esta es la tercera vez que lo invitan a ser parte del reality de convivencia que se transmite por el Canal RCN, ahora necesita dinero y por eso aceptó.

En la misma línea, algunos intentaron decirle al influenciador que iba a llevar ropa prestada, dado el caso en el que entre a la producción y él les respondió.

"¿Saben qué?, uno no es la ropa que uno tiene. Uno es lo que uno tiene en la cabeza. Uno no es el pelo que uno tiene, uno no es nada; uno solamente es lo que uno tiene en la cabeza y eso se lo puede quitar a uno", resaltó.

Nicolás Arrieta
Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Por el momento, Javier Gómez no ha respondido a la crítica de su contrincante Nicolás Arrieta, aunque es importante mencionar que el team de Emiro Navarro se fue en contra del bailarín después de que el aspirante hizo un comentario de que él no iba a negar comida, algo que no le agradó a ninguno de los seguidores del exparticipante de La casa de los famosos.

Para votar por el primer grupo de aspirantes, clic aquí.

