Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

La empresaria y abogada Juliana calderón se sumó a la polémica que están protagonizando la expareja Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Juliana Calderón se burló de Aida Victoria Merlano, ya que apareció en una historia a través de su perfil de Instagram en la que recordó manifestaciones que hizo la mujer de la costa tiempo atrás, cuando se encontraba en buenos términos con su exesposo.

¿Cómo Juliana Calderón se burló de Aida Victoria Merlano?

Muchos quedaron sorprendidos con la separación de Aida Victoria y Juan David, ya que derrochaban amor en redes sociales, pero todo eso se acabó y ahora revelaron que tienen serias disputas.

Ante esto, Juliana Calderón no solo se burló, sino que se mostró con un filtro de cara de payaso, dando a entender que eso es lo que piensa de Merlano.

Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

Mientras está con dicho filtro, Juliana se rio de declaraciones que dio Aida Victoria Merlano cuando dijo que Juan David era el hombre que le pidió a Dios y resaltó las cualidades del empresario.

Cabe decir que entre Juliana y Aida hay una "enemistad", pues quedó claro que a la empresaria no le simpatiza la influencer.

Este es el video a modo de burla que compartió Juliana Calderón en relación con Aida Victoria Merlano y lo que se encuentra enfrentando con su exesposo:

¿Cuál es la polémica que hay entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano reveló que terminó con Juan David Tejada tres días después de que dio a luz al bebé que concibieron juntos y se llama Emiliano.

Pasó un poco más de dos meses para que se desatara la controversia, ya que la influenciadora subió un clip en el que aseguró que ella mantiene y cuida a su hijo sola, así que su exesposo se fue en su contra.

Después, salieron a la luz pruebas dejando mal al empresario, pero él se defendió con un audio que sería la muestra de la ayuda económica que ha dado para el bebé.

Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

Además, entre lo más nuevo, el empresario comentó que no ha podido ver a su bebé porque, al parecer, su exesposa no se lo ha permitido, a la vez que aceptó que se sobrepasó con la creadora de contenido.