Yina Calderón resultó en fotos con el Grinch y le dicen que quedó "genial", así se ve

La IA logró que Yina Calderón y el Grinch estuviesen en una misma fotografía realista; el resultado causó diversas impresiones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón resultó en fotos con el Grinch y le dicen que quedó "genial" | Foto del Canal RCN y Yuri Cortez / AFP.

Se acerca la Navidad y las figuras públicas se suman con ingenio en redes sociales a esta época. Por ejemplo, varias mujeres han aparecido en sesiones de fotos con el famoso personaje Grinch.

¿Cómo apareció Yina Calderón en fotos junto al Grinch?

La empresaria de fajas y expartipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, se sumó a la tendencia de aparecer en imágenes junto al grinch.

Las fotos se logran con ayuda de la inteligencia artificial (IA), herramienta que hoy en día permite crear composiciones realistas que le dan la vuelta al mundo.

Yina Calderón
Yina Calderón se encuentra en modo navideño | Foto del Canal RCN.

En ese sentido, en TikTok y otras plataformas de interacción social se comenzó a compartir el resultado de las fotos de Yina Calderón al estilo navideño del Grinch, luciendo un vestido de color verde, acompañado de guantes, medias y un gorro.

Dicho resultado asombró a los internautas, quienes aseguraron que así se hubiese utilizado IA y filtros para las fotografías, calificaron como "genial" lo que se logró, aunque también hubo críticas por mostrar algo que no es real.

La misma Yina Calderón subió una de las imágenes en historias de Instagram, allí agregó un mensaje en el que reveló que tuvo un fin de semana "divino" y le puso dos emojis: uno de corazón rojo y el otro de llama de fuego.

¿Yina Calderón y La Toxi costeña dejaron de ser amigas en pleno diciembre?

Entretanto, Yina Calderón no ha estado tan polémica en los últimos días. Lo más nuevo que rodea a la empresaria de fajas tiene que ver con lo que serían diferencias con su amiga La Toxi costeña, ya que la cantante apareció en redes sociales con "enemigos" de la influencer.

La Toxi costeña, Yina Calderón
Yina Calderón no está conforme con La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

En efecto, le preguntaron a Yina Calderón sobre lo que piensa al respecto del accionar de La Toxi costeña y ahí lanzó que su opinión es que para ella o es blanco o es negro, pero no gris e incluso habló de "tibieza", comentario que sería para su amiga.

Por su parte, Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, no se ha referido como tal tras las palabras de la empresaria de fajas.

