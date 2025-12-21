Elon Musk sacude al mundo con inquietante anuncio: inteligencia superior a la humana en 2026

El magnate Elon Musk es de los más representativos en el mundo de la tecnología y así lo demostró en 2025, algo que espera mantener el próximo año 2026.

Uno de los temas que más se ha abarcado tecnológicamente es la inteligencia artificial (IA), herramienta de uso cotidiano que los magnates han venido estudiando.

No obstante, en medio del avance y el desarrollo, Elon Musk abrió la posibilidad de ir más allá. A través de su organización xIA podría estar logrando lo inimaginable el próximo año: ser igual o sobrepasar la capacidad de la inteligencia humana, así lo dijo en una reciente reunión.

¿Cómo Elon Musk habló de la posibilidad de superar la inteligencia humana?

La visión del sudafricano está siendo replicada por todos los blogs especializados, uno de ellos Business Insider.

De acuerdo con lo que se explica, Elon señaló que uno de los resultados más nuevos de su modelo Grok le dio el paso para captar la posibilidad de que la IA tendría la capacidad de pensar como un ser humano; una idea que antes parecía descabellada.

Elon Musk hizo ambiciona promesa para ir más allá de la mente humana | Foto Patrick T. Fallon / AFP.

En ese sentido, el empresario propuso una nueva entrega de la versión del sistema Grok 5 cuya probabilidad sería del 10% de lograr el grado de independencia de razón.

¿Qué se dijo de Elon Musk sobre su ambiciosa promesa?

Si bien es cierto que se trata de un porcentaje bajo y que no quiere decir que necesariamente se dé, lo que sí se sustenta es que Elon Musk está convencido de la posibilidad no solo de alzar el pensamiento humano, sino que también de rebasarlo.

Y es que la fecha está. Como se mencionó, el magnate considera tener el resultado del proyecto en 2026, es decir, se trata de algo ambicioso en poco tiempo, aunque el polifacético hombre justificó que la empresa tiene estabilidad financiera; eso le permitiría impulsar el alcance de cumplir con el objetivo.

Para Elon Musk, la IA va muy rápido | Foto Andrew Harnik / Getty Images via AFP.

En adición, los presentes en la reunión de Elon Musk se refrieron a la positividad del magnate, en especial dado el caso en el que cumpla con lo pactado porque se trataría de un hito histórico.