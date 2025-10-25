Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro se enfrentaría en boxeo el otro año y lo haría con reconocido influencer, ¿quién es?

Emiro Navarro no descartó la posibilidad de ir al ring de boxeo, así que resuena el nombre de un contrincante.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Emiro Navarro
Emiro Navarro se enfrentaría en boxeo el otro año y lo haría con reconocido influencer | Foto del Canal RCN.

Durante este año, el influenciador Emiro Navarro ha sido de los que más frutos ha visto en redes sociales.

Después de haber sido finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, el creador de contenido costeño ganó más visibilidad, hasta el punto en el que se lo ha visto con artistas como Ryan Castro y J Balvin.

Artículos relacionados

Sin embargo, para mantenerse hay que entretener al público y por eso es que llamó la atención nueva declaraciones que dio Navarro, ya que les contó a sus seguidores que le gustaría enfrentarse.

¿A Emiro Navarro le gustaría enfrentarse en el ring de boxeo?

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Emiro Navarro manifestó su deseo de protagonizar una batalla, tal como lo hicieron Karina García con Karely Ruíz en Stream Fighters.

Emiro Navarro
Emiro Navarro sigue entreteniendo | Foto del Canal RCN.

"Peladas, quiero pel3ar... Que tal que yo me presente en la pel3a esa el otro año, me voy a preparar. ¿Con quién les gustaría verme?, para saber que es lo que es. Te paso la raya, mi amor, ven... Conmigo no, atrevida", dijo el influencer costeño.

Las palabras de Navarro hicieron que los internautas consideraran la posibilidad de que el otro año 2026 el influenciador estaría en un evento de boxeo, pero también le agregaron la persona con la que les gustaría verlo cara a cara.

Artículos relacionados

¿Quién sería el contrincante de Emiro Navarro en boxeo?

Los seguidores consignaron que el influencer con quien quisieran ver a Emiro Navarro enfrentándose sería con nada más y nada menos que Valentino Lázaro. Cabe decir que entre los creadores de contenido hay una relación nula, pues el exparticipante de La casa de los famosos Colombia suele hacer caso omiso a la polémica y habla solo cuando los demás traspasan los límites.

Valentino Lázaro
El público quiere ver a Emiro Navarro contra Valentino Lázaro | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

No está de más agregar que participar en un evento de boxeo demanda de compromiso y entrenamiento, pues hay condiciones que se deben cumplir, entre ellas el peso.

Inclusive, aprovecharon para hacer reír diciendo que Emiro duraría más tiempo que Yina Calderón al enfrentarse contra Andrea Valdiri.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Altafulla Altafulla

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta, Javier Gómez Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos: "Te autosaboteaste"

Nicolás Arrieta criticó los argumentos de Javier Gómez para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe