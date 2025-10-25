Emiro Navarro se enfrentaría en boxeo el otro año y lo haría con reconocido influencer, ¿quién es?

Durante este año, el influenciador Emiro Navarro ha sido de los que más frutos ha visto en redes sociales.

Después de haber sido finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, el creador de contenido costeño ganó más visibilidad, hasta el punto en el que se lo ha visto con artistas como Ryan Castro y J Balvin.

Sin embargo, para mantenerse hay que entretener al público y por eso es que llamó la atención nueva declaraciones que dio Navarro, ya que les contó a sus seguidores que le gustaría enfrentarse.

¿A Emiro Navarro le gustaría enfrentarse en el ring de boxeo?

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Emiro Navarro manifestó su deseo de protagonizar una batalla, tal como lo hicieron Karina García con Karely Ruíz en Stream Fighters.

Emiro Navarro sigue entreteniendo | Foto del Canal RCN.

"Peladas, quiero pel3ar... Que tal que yo me presente en la pel3a esa el otro año, me voy a preparar. ¿Con quién les gustaría verme?, para saber que es lo que es. Te paso la raya, mi amor, ven... Conmigo no, atrevida", dijo el influencer costeño.

Las palabras de Navarro hicieron que los internautas consideraran la posibilidad de que el otro año 2026 el influenciador estaría en un evento de boxeo, pero también le agregaron la persona con la que les gustaría verlo cara a cara.

¿Quién sería el contrincante de Emiro Navarro en boxeo?

Los seguidores consignaron que el influencer con quien quisieran ver a Emiro Navarro enfrentándose sería con nada más y nada menos que Valentino Lázaro. Cabe decir que entre los creadores de contenido hay una relación nula, pues el exparticipante de La casa de los famosos Colombia suele hacer caso omiso a la polémica y habla solo cuando los demás traspasan los límites.

El público quiere ver a Emiro Navarro contra Valentino Lázaro | Foto del Canal RCN.

No está de más agregar que participar en un evento de boxeo demanda de compromiso y entrenamiento, pues hay condiciones que se deben cumplir, entre ellas el peso.

Inclusive, aprovecharon para hacer reír diciendo que Emiro duraría más tiempo que Yina Calderón al enfrentarse contra Andrea Valdiri.