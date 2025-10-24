Jessi Uribe habló sobre la posibilidad de tener más hijos con Paola Jara

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe pronto se convertirá nuevamente en padre de una hermosa niña junto a su esposa, Paola Jara. Y aunque la menor aún no ha llegado a este mundo, muchos de sus seguidores se preguntan si la pareja planea seguir ampliando su familia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara planean tener más hijos juntos? Esto dijo el cantante

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante popular recibió una llamativa interrogante por parte de un fanático en la que indagaban en si la pareja planeaba o no tener más hijos en un futuro.

Nuevas declaraciones de Jessi Uribe sobre su hija con Paola Jara. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Ante la pregunta, Jessi Uribe no dudó en responder de manera contundente y clara que en realidad para él tener cinco hijos ya era suficiente, por lo que no veía la necesidad de aumentar este número. Así mismo, aseguró que “la fábrica” quedaba cerrada de manera definitiva y que no habría posibilidad de uno más.

"Ya no máááás, cinco es un número hermoso. Se cierra la fábrica", manifestó en respuesta a sus seguidores.

De esta manera, el cantante expresó su decisión de no continuar teniendo hijos, sino por el contrario dedicarse a los que ya están actualmente.

¿Cuándo nacerá la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

El cantante colombiano estuvo como invitado hace algunos días en el programa matutino del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ en donde habló sobre diversos temas, entre esos el nacimiento de su pequeña hija Emilia, fruto de su relación con Paola Jara.

Jessi Uribe conquista redes con tierno gesto hacia Paola Jara. (Foto: AFP)

Aunque Jessi Uribe no dio una fecha exacta de este importante día, sí dio un aproximado, siendo este a mediados de noviembre del 2025. Desde entonces la pareja se ha dejado ver por medio de las redes sociales alistado todo lo necesario para el recibimiento de su pequeña hija.

Así mismo, los seguidores de la pareja se mantienen atentos a cada publicación, ansiosos por conocer el momento exacto en que Jessi y Paola le den la bienvenida a su primera hija juntos.