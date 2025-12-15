Javier Jattin recordó a los actores de Chepe Fortuna que le enseñaron actuación

Durante su participación en Buen día Colombia, Javier Jattin no solo recordó anécdotas divertidas del set de Chepe Fortuna, sino que también compartió momentos mucho más emotivos relacionados con el legado que dejaron varios integrantes del elenco.

El actor confesó que, al volver a ver la novela en pantalla, siente una mezcla de alegría y nostalgia, especialmente por aquellos compañeros que ya no están y que fueron piezas fundamentales dentro y fuera de la historia.

Jattin aseguró que revivir escenas de Chepe Fortuna le produce un “guayabo en el corazón”, al recordar a actores que marcaron profundamente su proceso actoral y el de Taliana Vargas.

Para el protagonista, más allá de compartir escenas, varios de ellos se convirtieron en verdaderos maestros de actuación, referentes humanos y profesionales que aportaron enseñanzas que siguen vigentes en su carrera.

¿Qué actores le enseñaron actuación a Taliana y Javier?

En la entrevista, Javier recordó con especial cariño a Margalida Castro y Carlos Muñoz, a quienes describió como pilares del proyecto y figuras clave dentro del elenco. El actor no ocultó su emoción al hablar de ellos y destacó su generosidad, talento y compromiso con el trabajo.

“Tengo un guayabito en el corazón porque ya se nos han ido partes fundamentales de lo que fue Chepe, de la gente más maravillosa, más talentosa y más generosa que tuvimos en el proyecto fue Carlitos y Margalida”, expresó Jattin.

Según el actor, tanto Margalida Castro como Carlos Muñoz no solo brillaban frente a las cámaras, sino que también asumían un rol de acompañamiento constante con los actores más jóvenes. Javier reveló que ambos les brindaron clases de actuación, consejos técnicos y enseñanzas que ayudaron a fortalecer sus interpretaciones y a crecer profesionalmente.

“Qué guayabo ver la serie y recordarlos a ellos, y saber todo lo que nos dieron, todas las lecciones que nos enseñaron a Taliana y a mí, las clases que nos dieron, que fueron increíbles”, agregó.

Para Jattin, estas experiencias marcaron una etapa fundamental de su formación actoral y dejaron una huella imborrable tanto a nivel profesional como personal.

Javier Jattin reveló que Margalida Castro y Carlos Muñoz le dieron clases en Chepe. (Foto Canal RCN)

¿Qué personaje interpretó Margalida Castro en Chepe?

Margalida Castro interpretó a Úrsula Lacouture Infante de Cabrales, la abuela de Niña Cabrales y uno de los personajes más determinantes de la historia. Úrsula era una mujer clasista, racista y manipuladora, que despreciaba abiertamente a los habitantes del barrio El Tiburón, al considerarlos inferiores por su origen social.

Desde el inicio de la novela, Úrsula se opuso a la relación entre Chepe Fortuna y su nieta Niña, debido a que Chepe provenía de El Tiburón. Su rechazo fue constante y se convirtió en uno de los principales obstáculos para la pareja, ya que apoyaba firmemente a Aníbal Conrado como el pretendiente ideal para Niña.

Margalida Castro interpretó a Úrsula Lacouture Infante de Cabrales. (Foto Canal RCN)

¿Qué personaje interpretó Carlos Muñoz en Chepe?

Carlos Muñoz dio vida a Jeremías Cabrales, el abuelo de Chepe y esposo de Úrsula Lacouture. A diferencia de su esposa, Jeremías era un hombre amable, justo y profundamente humano, que siempre buscaba el bienestar de su familia, especialmente el de su nieta Niña.

Carlos Muñoz interpretó a Jeremías Cabrales en Chepe Fortuna. (Foto Canal RCN)

Era un personaje alcahueta, protector y comprensivo, que solía apoyar a Niña en sus decisiones y mostraba una visión más empática frente a la realidad social del barrio El Tiburón. Su bondad y confianza en las personas, sin embargo, le costaron caro en el ámbito empresarial, ya que confiar en quienes no debía lo llevó a enfrentar difíciles consecuencias.

Jeremías se convirtió en una figura entrañable dentro de la historia y en uno de los personajes más queridos por los televidentes.

¿Cuándo falleció Margalida Castro, actriz de Chepe?

Margalida Castro falleció el 19 de diciembre de 2024, tras luchar contra un agresivo cáncer. La noticia fue confirmada por su mánager, Claudia Serrato, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz dejó un legado invaluable en la televisión colombiana, con personajes memorables y una carrera sólida que marcó a varias generaciones de actores y televidentes.

¿Cuándo falleció Carlos Muñoz, actor de Chepe?

Carlos Muñoz falleció el 11 de enero de 2016, luego de enfrentar complicaciones de salud. El actor había sido internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá en noviembre de 2015, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por una hernia que afectaba su estómago y uno de sus pulmones.

Dos semanas después de la cirugía, presentó complicaciones que obligaron a su traslado de urgencia a la Clínica Reina Sofía. Tras permanecer varios días bajo pronóstico reservado, el artista falleció de manera trágica.