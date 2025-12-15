Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompió el silencio sobre visita a Epa Colombia en Navidad, ¿se acabó la amistad?

Yina Calderón se refirió a Epa Colombia en medio de su condena y la llegada de la Navidad y Año Nuevo 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Epa Colombia
Yina Calderón rompió el silencio sobre visita a Epa Colombia en Navidad | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón se mostró nostálgica al recordar a su amiga Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad desde principio de año.

¿Cómo se siente Yina Calderón por Epa Colombia en época de Navidad?

Por motivos de que llega Navidad y Año Nuevo, Yina Calderón manifestó la tristeza que le da por Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, ya que expresó que para estas festividades seguirá encerrada.

"Va a ser su primera Navidad, su primer Año Nuevo, de pronto no compartiendo con su familia", dijo Yina Calderón.

Yina Calderón
Yina Calderón se encuentra triste por Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

Enseguida, remarcó que Epa Colombia es de las mujeres que en Navidad les hacía fiestas a sus empleados y para este año no estará presente.

"Saber que mi amiga Epa Colombia este año no va a estar, eso me da una tristeza a mí", agregó.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 cuestionó la condena de Barrera Rojas, pues aseguró que no le parece tan "grave" y que la empresaria de queratinas ya lleva casi un año privada de la libertad.

¿Yina Calderón va a visitar a Epa Colombia en Navidad?

Yina Calderón respondió lo que muchos querían saber respecto a Epa Colombia y es por qué no la ha visitado, así que una vez más la influenciadora rompió el silencio y confesó qué pasó.

"No he podido visitar a Epa Colombia porque no se han dado las circunstancias, pero ella sabe que cuenta con una amiga... Yo le digo a Epa que estoy tratado de abrir el camino, sabe que apenas salga, yo la meto en lo que yo esté", aseguró.

Epa Colombia
Epa Colombia fue condenada a comienzos de 2025 | Foto del Canal RCN.

En adición, Calderón señaló que su amiga tiene mucho talento y eso la pone más triste, a la vez que manifestó su sentir de querer visitarla el 24 de diciembre, pero no tiene el conocimiento si para esas fechas hay visitas y tampoco quiere quitarle un cupo a personas como, por ejemplo, la pareja de la empresaria.

"Yo quisiera irla a visitar el 24 de diciembre, pero yo no sé si habrá visitas. Digamos yo que les voy a quitar el cupo a su mujer, mamá, hija, pero seguimos firmes con mi amiga Epa Colombia", finalizó.

