Yina Calderón pierde el control y trata mal a Aida Victoria Merlano por polémica con exesposo

Se mantiene la polémica entre la influencer Aida Victoria Merlano y su excompañero sentimental, el empresario Juan David Tejada.

Aida Victoria arremetió contra el papá de su hijo y luego él se fue en contra de la influenciadora.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

En resumidas cuentas, la creadora de contenido expresó que a ella le ha tocado sola sacar adelante el hijo que tuvo hace pocos meses con el agropecuario, así que el hombre se defendió. Sin embargo, Aida publicó pruebas que no lo dejaron muy bien.

¿Cuál fue la opinión sin filtros de Yina Calderón para Aida Victoria Merlano?

Mientras se destapan más detalles, Yina Calderón volvió a hablar; se fue en contra de Aida Victoria Merlano y apoyó a Juan David Tejada.

Yina Calderón criticó sin escrúpulos a Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, Aida Victoria Merlano tiene un 'modus operandi', pues "ya tiene a otro" y también lo expondría en redes sociales.

"A mí que me importa esa suelta, es la verdad... Ustedes creen que a mí me afecta el discurso de una vieja (Aida Victoria) que termina con uno, luego lo boletea, luego vuelve con otro, se casa... El problema es cuando usted tiene discurso de mojig4ta, de empoderamiento, de yo soy, seamos libres mujeres, nosotras somos independientes y es pura mi3rda", sentenció Yina Calderón.

¿Yina Calderón le cree a Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano?

La polémica influencer recalcó que le cree al agropecuario, puesto que ella conoce a Aida Victoria Merlano como es.

Asimismo, le agradeció a la costeña porque gracias a la polémica con su exesposo, la controversia que tenía con Andrea Valdiri quedó apagada en redes sociales.

Para Calderón, lo que ocurre con Aida Victoria Merlano es que presenta a sus parejas y las hace figuras públicas, pero luego todos resultan siendo los "malos".

Aida Victoria Merlano ama ser mamá | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares aparece consumida en llanto y preocupa con fuerte confesión de vida, ¿qué le pasó?

Adicionalmente, la empresaria expresó que lamenta que no va a poder estar al tanto del desenlace de la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ya que se va para República Dominicana a un nuevo reality de convivencia en el que estará participando y, por ende, no podrá tener contacto con el exterior y mucho menos con las redes sociales.