Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

Juan David Tejada confesó que sí se ‘salió de sus casillas’ con Aida Victoria Merlano y explicó por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada rompe el silencio y admite que perdió el control con Aida Victoria
Juan David Tejada admite que perdió el control con Aida Victoria: “Ella ha sido grosera”. (Foto Canal RCN | Freepik).

En un reciente pronunciamiento sobre la polémica generada por las afirmaciones de Aida Victoria Merlano acerca de la manutención de su hijo y la falta de apoyo de Juan David Tejada, el empresario salió a defenderse. Sin embargo, en medio de sus palabras habría admitido que perdió el control con la influenciadora, llegando incluso reaccionar de manera agr3siva.

¿Juan David Tejada reaccionó de manera agresiva en contra de Aida Victoria Merlano?

En medio del rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la influenciadora dejó en evidencia que en una de las tantas discusiones que habría tenido con el empresario este llegó a reaccionar de manera agresiva delante de su bebé.

Polémica por declaración de Juan David Tejada sobre la salud mental de Aida Victoria
Juan David Tejada lanza fuerte señalamiento contra Aida Victoria y desata polémica. (Foto Canal RCN).

Ante estas afirmaciones, Juan David aceptó que sí había llegado a reaccionar de tal manera, pero culpó a la influenciadora de su reacción.

“Sí, les aceptó, me he salido de la ropa con ella, pero porque ella ha sido demasiado grosera conmigo, y a mí me queda muy duro pel3ar con una mujer así, con esos problemas que ella tiene”

Además de esto, Juan David Zapata mencionó que la razón por la que no ha podido ver a su hijo en los últimos 20 días se debe a que la misma Aida Victoria Merlano no se lo ha permitido ver.

"Dice que lo vaya a ver, pero de dientes para afuera. Llamo a la que lo cuida, no contesta. Le escribo, tampoco contesta. ¿Entonces yo qué hago? ¿Me vuelvo un atarbán? ¿Voy allá grosero? Para que salga a decirle a toda Colombia cosas inventadas que no son”.

¿Qué decía el mensaje con el que Aida Victoria Merlano reveló que Juan David Tejada fue agr3sivo con ella?

El mensaje en cuestión revelado por medio de una captura de pantalla de su chat privado con el empresario, Aida Victoria Merlano dejó en evidencia una fuerte discusión que había tenido con él, en la que no reaccionó de la mejor manera.

Reacciones a polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tienen fuerte rifirrafe. (Fotos Canal RCN y Freepik)

"Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me am3naces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata. Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti", escribió la creadora de contenido en el chat con Juan David Tejada.

