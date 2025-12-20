Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

Aunque caminar es saludable, un cardiólogo advierte que solo hacerlo a ritmo rápido y con esfuerzo cardiovascular puede considerarse ejercicio.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón.
Caminar rápido podría marcar la diferencia entre salud y sedentarismo. Foto Freepik

Caminar es una de las actividades físicas más recomendadas por médicos y especialistas, pero no siempre se practica de la forma adecuada para generar beneficios reales en la salud.

Los expertos señalan que moverse sin esfuerzo no produce los mismos efectos que una caminata bien ejecutada, especialmente cuando el objetivo es cuidar el corazón y reducir el riesgo de enfermedades.

¿Caminar despacio realmente cuenta como ejercicio?

Según expertos, no todo desplazamiento a pie puede considerarse actividad física efectiva, caminar de manera relajada, sin elevar el ritmo ni la frecuencia cardíaca, es mejor que no moverse, pero no cumple con los criterios de ejercicio cardiovascular.

Para que una caminata tenga impacto real, debe hacerse a un paso ágil, lo suficientemente intenso como para acelerar el pulso y generar una leve sensación de fatiga.

Esa respuesta del cuerpo indica que el corazón está trabajando más fuerte y que el sistema cardiovascular está siendo estimulado de forma positiva.

¿Por qué es tan importante acelerar el ritmo del corazón?

El corazón es un músculo que necesita entrenamiento, y cuando se camina a buen ritmo, el cuerpo demanda más oxígeno y el corazón responde bombeando sangre con mayor intensidad.

Por eso se insiste en que el ejercicio aeróbico no debe verse como algo opcional o estético, sino como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas y respiratorias.

Incluso pequeñas dosis de movimiento generan cambios positivos y aumentar la actividad diaria, aunque sea de forma gradual, ya reduce el riesgo de sufrir eventos cardíacos.

¿Por qué caminar no es suficiente sin entrenamiento de fuerza?

El entrenamiento de fuerza cumple un papel esencial, especialmente con el paso de los años, el músculo no solo permite moverse, sino que actúa como un órgano metabólico clave para regular el azúcar en sangre, el peso corporal y la salud general.

Sin trabajo de fuerza, el cuerpo comienza a perder músculo de forma prematura, lo que afecta la movilidad, el equilibrio y el metabolismo, combinar caminatas intensas con ejercicios de fuerza ayuda a mantener el cuerpo funcional y resistente a largo plazo.

En definitiva, caminar sí puede ser ejercicio, pero solo si se hace con intención.

