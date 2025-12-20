Vístete se este color para tener suerte en Navidad, según tu signo zodiacal

Se acerca la fecha de Noche Buena o de Navidad donde las familias suelen reunirse para darle la bienvenida al Niño Jesús, quien nace a media noche, dando la bienvenida al 25 de diciembre.

¿Cuándo es Navidad y cómo se celebra?

La Navidad en Colombia se lleva a cabo el 24 de diciembre donde las familias se reúnen alrededor del icónico árbol de Navidad, que en muchas casas está lleno de regalos para intercambiar entre los seres queridos y así celebrar la llegada del Niño Dios.

Este momento también es ideal para elegir un gran outfit y lucir muy elegante para atraer prosperidad y cosas buenas para el próximo año.

¿Con qué colores debo vestirme para Navidad?

El creador de contenido de astrología y horóscopo Jabifus, que suma millones de seguidores en redes sociales, dio a conocer esos colores ideales que debería utilizar cada signo zodiacal para atraer suerte en esta importante fecha.

A continuación, te dejamos esos colores que podría convenirte a la hora de vestir para esta Navidad del año 2026:

Aries: rojos o negros

Tauro: marró

Géminis: naranja o dorado

Cáncer: blancos, planteados o grises

Leo: rojo

Virgo: verde

Libra: amarillo o dorado

Escorpion: negro

Sagitario: rojo, negro o azules

Capricornio: lila o rosado

Acuario: negro o dorado

Piscis: blanco, plateados o grises.

Tras la revelación del influenciador muchos destacaron que sin duda seguirán sus recomendaciones, mientras que otros detallaron que pensaron más en sus gustos y verse bien, que en los colores que debían lucir.

Cabe destacar que, los colores sobrios en la tonalidad tierra suele transmitir estabilidad, equilibrio y sofisticación.

Los colores azules, plateados y verdes, son ideales para reflejar sensibilidad, misterio e intuición.

Mientras que los tonos rojos y negro evidencian más fuerza, elegancia, poder y sofisticación.

Esta practica de elegir colores según el signo zodiacal se ha convertido en una tendencia que mezcla estilo y creencias personales, permitiendo que cada persona celebre la Navidad conectando con su personalidad y proyectando la energía que desea para dar por terminado este año de la mejor manera.