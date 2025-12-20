Vístete se este color para tener suerte en Navidad, según tu signo zodiacal
Usar estos colores en tu ropa para Navidad podría darte suerte para el año 2026.
Se acerca la fecha de Noche Buena o de Navidad donde las familias suelen reunirse para darle la bienvenida al Niño Jesús, quien nace a media noche, dando la bienvenida al 25 de diciembre.
¿Cuándo es Navidad y cómo se celebra?
La Navidad en Colombia se lleva a cabo el 24 de diciembre donde las familias se reúnen alrededor del icónico árbol de Navidad, que en muchas casas está lleno de regalos para intercambiar entre los seres queridos y así celebrar la llegada del Niño Dios.
Este momento también es ideal para elegir un gran outfit y lucir muy elegante para atraer prosperidad y cosas buenas para el próximo año.
¿Con qué colores debo vestirme para Navidad?
El creador de contenido de astrología y horóscopo Jabifus, que suma millones de seguidores en redes sociales, dio a conocer esos colores ideales que debería utilizar cada signo zodiacal para atraer suerte en esta importante fecha.
A continuación, te dejamos esos colores que podría convenirte a la hora de vestir para esta Navidad del año 2026:
- Aries: rojos o negros
- Tauro: marró
- Géminis: naranja o dorado
- Cáncer: blancos, planteados o grises
- Leo: rojo
- Virgo: verde
- Libra: amarillo o dorado
- Escorpion: negro
- Sagitario: rojo, negro o azules
- Capricornio: lila o rosado
- Acuario: negro o dorado
- Piscis: blanco, plateados o grises.
Tras la revelación del influenciador muchos destacaron que sin duda seguirán sus recomendaciones, mientras que otros detallaron que pensaron más en sus gustos y verse bien, que en los colores que debían lucir.
Cabe destacar que, los colores sobrios en la tonalidad tierra suele transmitir estabilidad, equilibrio y sofisticación.
Los colores azules, plateados y verdes, son ideales para reflejar sensibilidad, misterio e intuición.
Mientras que los tonos rojos y negro evidencian más fuerza, elegancia, poder y sofisticación.
Esta practica de elegir colores según el signo zodiacal se ha convertido en una tendencia que mezcla estilo y creencias personales, permitiendo que cada persona celebre la Navidad conectando con su personalidad y proyectando la energía que desea para dar por terminado este año de la mejor manera.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike