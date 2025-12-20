Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reencuentro de Karina García y Blessd causa revuelo en redes sociales

Reencuentro de Karina García y Blessd quedó registrado y provocó diversas reacciones en sus seguidores.

Gisseth Beltrán García
Karina García y Blessd
Karina García se reencontró con Blessd/Canal RCN, AFP: Dimitrios Kambouris

La influenciadora Karina García y el cantante Blessdse reencontraron en Medellín y causaron revuelo entre sus millones de fanáticos.

¿Cómo fue el reencuentro de Karina García con Blessd?

La creadora de contenido fue invitada por el streamer Westcol al evento que hace el artista Blessd cada año en el barrio Antioquia en Medellín, donde creció.

La influenciadora desconocía que para para dicho evento, pues el streamer señaló que la iba a sorprender.

Karina García se ve con Blessd

Westcol recogió a Karina en su casa y posteriormente se fueron para un estudio donde llegó el artista Blessd, quien también fue sorprendido por la presencia de la paisa.

Blessd llegó y saludó a Westcol, a uno de los miembros del equipo del streamer y a Karina con pico en la mejilla.

Luego de saludar se fue del lugar y Karina García y Westcol se fueron por su lado para el barrio Antioquia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el reencuentro de Karina García y Blessd?

Miles de fanáticos de los famosos no tardaron en reaccionar sobre el momento que quedó registrado en la transmisión en vivo de Westcol.

Blessd saludó a Karina Garcia

Muchos recordaron su polémico romance, donde muchos detallaron que les gustaría verlos juntos en una relación oficial, otros indicaron que su encuentro podría avivar lo que tuvieron, mientras que otros señalaron que solo fue un saludo formal por educación, pues Blessd se ha visto muy enamorado de su novia Manuela y luego de sus posibles indirectas a Karina cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia no volvería a involucrarse con ella.

Cabe destacar que, una vez llegaron al barrio Antioquia, Blessd ofreció su respectivo show y Westcol y Karina García estuvieron detrás de la tarima viéndolo.

Se desconocen más detalles, pues Westcol no pudo hacer más transmisión en vivo por cuestiones de señal.

Por ahora, Blessd sigue disfrutando del éxito que tiene con su música y de su relación con la influenciadora Manuela, mientras que Karina García mencionó que está soltera y quiere seguir así un tiempo para enfocarse al 100% en sus proyectos personales y profesionales.

