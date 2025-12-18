Hija de Karina García enamoró tras mostrarse como Mamá Noel

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, se mostró luciendo como Mamá Noel y se llevó todos los elogios de sus seguidores.

¿Hija de Karina García se disfrazó para Navidad?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo un disfraz de Mamá Noel, con el que logró resaltar su figura.

En la grabación se dejó ver desde su casa en Medellín, donde vive con Karina García y su hermano Valentino, luciendo su belleza con dicho atuendo.

Además, dio a conocer algunos de sus sueños para el 2026.

-Tener mi propia empresa -Viajar en exceso -Hablar inglés

"Y como no todo lo que deseo se puede envolver, hay sueños que se construyen día a día", escribió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras disfraz navideño de Isabella Vargas?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y destacaron lo bien que lucía con dicho atuendo navideño.

Muchos también aprovecharon para resaltar cada vez más lo mucho que se parece a su mamá Karina García, quien recientemente destacó lo feliz que se siente de ser mamá de sus dos hijos.

En medio de su confesión, quiso dejarles un mensaje de motivación a quienes son madres soltera como ella, agregando que si ella pudo todas pueden hacerlo.

Por ahora, Isabella Vargas siguen presumiendo su belleza en redes sociales y entreteniendo a sus fieles fanáticos con su contenido sobre sus viajes, tips de belleza y estilo de vida junto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien suele compartir bastante.

Las dos suelen tener planes de madre e hija y también comparten como dos amigas, evidenciando la gran relación que hay entre ellas.

Por el momento, Karina García está disfrutando de estas fechas decembrinas en familia, cautivando a sus seguidores con su contenido en redes sociales y trabajando en nuevos proyectos, con los que espera enamorar a todos, que tanto suele elogiarla y preguntarle sobre su vida.