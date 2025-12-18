Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García enamoró tras mostrarse como Mamá Noel

La hija de Karina García se llevó todos los elogios de sus seguidores con su disfraz navideño.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García e Isabella Vargas
Hija de Karina García cautivó a sus fans/Canal RCN

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, se mostró luciendo como Mamá Noel y se llevó todos los elogios de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Hija de Karina García se disfrazó para Navidad?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo un disfraz de Mamá Noel, con el que logró resaltar su figura.

hija de Karina Garcia como mamá noel

En la grabación se dejó ver desde su casa en Medellín, donde vive con Karina García y su hermano Valentino, luciendo su belleza con dicho atuendo.

Además, dio a conocer algunos de sus sueños para el 2026.

  1. -Tener mi propia empresa
  2. -Viajar en exceso
  3. -Hablar inglés

"Y como no todo lo que deseo se puede envolver, hay sueños que se construyen día a día", escribió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras disfraz navideño de Isabella Vargas?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y destacaron lo bien que lucía con dicho atuendo navideño.

hija de karina garcia como mama noel

Muchos también aprovecharon para resaltar cada vez más lo mucho que se parece a su mamá Karina García, quien recientemente destacó lo feliz que se siente de ser mamá de sus dos hijos.

En medio de su confesión, quiso dejarles un mensaje de motivación a quienes son madres soltera como ella, agregando que si ella pudo todas pueden hacerlo.

Artículos relacionados

Por ahora, Isabella Vargas siguen presumiendo su belleza en redes sociales y entreteniendo a sus fieles fanáticos con su contenido sobre sus viajes, tips de belleza y estilo de vida junto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien suele compartir bastante.

Las dos suelen tener planes de madre e hija y también comparten como dos amigas, evidenciando la gran relación que hay entre ellas.

Por el momento, Karina García está disfrutando de estas fechas decembrinas en familia, cautivando a sus seguidores con su contenido en redes sociales y trabajando en nuevos proyectos, con los que espera enamorar a todos, que tanto suele elogiarla y preguntarle sobre su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra dice que le pidieron borrar su documental de Armero en YouTube La Liendra

La Liendra sorprendió al revelar el éxito de sus últimos proyectos: "Les tocó vernos brillar"

La Liendra reveló que su nueva etapa como productor independiente le dio propósito, orgullo personal y una conexión distinta con su audiencia.

Daniela Ospina salió en defensa de David Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina estalló y defendió a David Ospina de críticas tras final de Nacional vs. Medellín

Daniela Ospina reaccionó a críticas y malos comentarios en contra de David Ospina tras final de Nacional vs. Medellín: "Te retiran".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Lo más superlike

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia y tiene una trayectoria actoral en Canal RCN

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?