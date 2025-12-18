Mamá de Yina Calderón recibe lluvia de elogios tras vestirse como Mamá Noel

Merly Ome, la mamá de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al aparecer vestida de Mamá Noel, la versión femenina del icónico personaje navideño para celebrar la época decembrina.

¿Cómo luce la mamá de Yina Calderón como Mamá Noel?

A través de una fotografía compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, Merly Ome sorprendió a sus fanáticos de la manera más llamativa.

Así reaccionaron en redes al look de Mamá Noel de la mamá de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Aprovechando la época decembrina, la mujer tomó como inspiración al icónico personaje navideño Papá Noel y se vistió en su versión femenina, dejando atrás el clásico atuendo de camiseta y pantalón. En su lugar, lució un encantador vestido acompañado de un gran cinturón negro y unas largas botas blancas. Además, complementó el look con un llamativo peinado recogido, con ayuda de extensiones largas.

De esta manera, la mamá de Yina Calderón no solo se sumó al espíritu navideño, sino que también se llevó todas las miradas en redes sociales con su original y elegante versión de Mamá Noel.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Merly Ome tras verla vestida de Mamá Noel?

La aparición de Merly Ome vestida como Mamá Noel no pasó desapercibida en redes sociales y rápidamente despertó una ola de reacciones entre sus fanáticos. La imagen, compartida en Instagram, generó comentarios llenos de elogios, sorpresa y admiración.

La mamá de Yina Calderón se viste de Mamá Noel y enamora a los internautas. (Foto Canal RCN).

Los mensajes de los internautas coincidieron en resaltar lo bien que luce Merly Ome con su look navideño, pues muchos afirmaron que le queda "espectacular" y que es "la Mamá Noel más linda que han visto". Otros comentarios que destacaron en rede sociales fueron: “Se ve espectacular, ese look le queda perfecto” y “Tiene una energía muy linda, no como las hijas, se nota en las fotos”.

Lo cierto es que Merly Ome logró conquistar a sus seguidores con su versión de Mamá Noel para la época decembrina que se vive en la actualidad.