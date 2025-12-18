Yina Calderón arremetió contra Juan David Tejada y lo tildó de "cínico" | VIDEO

Yina Calderón todos los días hace transmisión en vivo y, como es común, se refiere a distintas figuras públicas del momento.

La empresaria de fajas es criticada por arremeter en contra de la farándula, personalidades de internet, entre otros; ella misma ha dicho que se trata de su forma de trabajar en los escenarios digitales.

Pues bien, resulta que la polémica influencer se fue en contra de Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano.

¿Qué criticó Yina Calderón de Juan David Tejada, el agropecuario?

Aunque se pensaba que Yina llevaba de buena manera al agropecuario, como se hace llamar Juan David Tejada digital y artísticamente, todo parece ser que no es así.

Días atrás, la hermana de Yina Calderón, Juliana, expresó que Tejada es su amigo y que incluso lo presentó con la empresaria de fajas.

Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no tuvo compasión y arremetió contra el agropecuario, lo tildó de "cínico" y hasta dijo que el empresario tendría deudas.

Yina Calderón critica a toda la farándula y más | Foto del Canal RCN.

"El agropecuario se pasa. Tú debes los caballos y dices que son tuyos, eres cínico", expresó Yina Calderón.

¿Por qué Yina Calderón confundió al irse en contra de Juan David Tejada, el agropecuario?

Las recientes declaraciones de Yina Calderón dejaron a muchos confundidos por diferentes motivos, siendo el principal que se pensaba que la empresaria de fajas no se iba a meter en críticas con Juan David Tejada.

Asimismo, Yina no tiene buena relación con Aida Victoria Merlano, ex de Juan David Tejada con la que tuvo un hijo, y por ende no se tenía la concepción de que la exparticipante de La casa de los famosos se iría en su contra.

Yina Calderón hace más que vender fajas | Foto de Buen día, Colombia.

Pese a todo lo dicho, una vez más quedó demostrado que a Yina Calderón no le importa el qué dirán o si conoce o no a las personas para criticarlas, pues al fin y al cabo se trata de una mujer que la controversia es su sello característico y se la pasa alimentándolo.

Por el momento, Juan David Tejada no ha hecho declaración alguna tras las palabras de Calderón.