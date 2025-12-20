Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere joven de 19 años tras caer de un edificio abandonado donde se grababa Stranger Things

Las autoridades estadounidenses siguen investigando las circunstancias de la muerte y la razón que tenía la joven de visitar ese lugar.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Muere joven de 19 años al caer de una de las locaciones de la serie de Netflix, Stranger Things.
Muere joven de 19 años al caer de una de las locaciones de Stranger Things.

A días de que se estrene la segunda parte de la última parte de una de las series más exitosas de Netflix, Stranger Things, el nombre de la producción se hizo tendencia en las plataformas digitales, especialmente en Estados Unidos, porque se conoció la lamentable noticia de que una joven de 19 años falleció al caer de un edificio abandonado que funcionó como locación de la serie y que los fans de ésta conocen como el Laboratorio Nacional de Hawkins.

Artículos relacionados

¿Cómo se informó del suceso que le habría quitado la vida a la joven de 19 años?

En la madrugada del viernes 19 de diciembre, las autoridades estadounidenses atendieron a una llamada a emergencias que se hizo desde el campus Briarcliff de la Universidad de Emory. Al llegar al edificio abandonado, encontraron el cuerpo de la joven que fue identificada como Leah Palmirotto de 19 años.

De acuerdo con la autopsia hecha por los forenses, la joven habría fallecido las contusiones provocadas por la caída del tejado. De acuerdo con las investigaciones, se ha dicho que la mujer no estaba sola y que varias personas ingresaron a la locación saltando vallas de metal que la encerraban y subieron los cinco pisos del edificio.

¿Qué se sabe del edificio que fue locación de Stranger Things y que ahora hace parte de una investigación?

El edificio fue construido en los años 60, queda ubicado en el estado de Georgia y, aunque ahora está abandonado, por varios años fue un hospital psiquiátrico. Además, los medios estadounidenses han recordado que solía llevar el nombre de Edificio A.

En los años 90, la Universidad de Emory compró la locación y hasta hace tres años habían tomado la decisión de demolerlo para construir una residencia para adultos mayores. No obstante, hasta ahora, continuaba intacto.

Los medios de comunicación internacionales han explicado que, aunque el acceso al edificio es restringido es muy común entre los fans de Stranger Things que quieran visitarlo, así como otras locaciones del estado de Georgia que Netflix ha estado usando para grabar su famosa serie.

Artículos relacionados

Por ahora, los internautas siguen a la espera de los resultados de las investigaciones acerca de la caída de la joven y sobre lo que va a suceder con el edificio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La esposa de Greg Biffle logró comunicarse con su madre antes de sufrir el accidente. Viral

Revelan el último mensaje de la esposa del expiloto de NASCAR antes del trágico accidente

Durante la emergencia, la esposa de Greg Biffle alcanzó a comunicarse con su mamá y le dijo unas escalofriantes palabras.

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Miss Cuba contó cómo su participación en Miss Universo provocó una reconciliación en sus padres tras 8 años de estar divorciados.

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El caso de esta mujer que se casó con personaje de ChatGPT se ha hecho viral y los videos de su boda generan controversia.

Lo más superlike

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, sorprendió al revelar que no comprará su vestido de novia. Jhonny Rivera

Prometida de Jhonny Rivera reveló la razón por la que no comprará su vestido de boda

Jenny López, futura esposa de Jhonny Rivera, aclaró una duda sobre el vestido que llevará el día de su boda con el cantante.

Pepe Aguilar se mostró feliz por la asistencia a su concierto de una mujer de 93 años. Pepe Aguilar

Mujer de 93 años se vuelve viral tras asistir a concierto de Pepe Aguilar y así reaccionó él

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Colores para Navidad Navidad

Vístete se este color para tener suerte en Navidad, según tu signo zodiacal

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación