Muere joven de 19 años tras caer de un edificio abandonado donde se grababa Stranger Things

A días de que se estrene la segunda parte de la última parte de una de las series más exitosas de Netflix, Stranger Things, el nombre de la producción se hizo tendencia en las plataformas digitales, especialmente en Estados Unidos, porque se conoció la lamentable noticia de que una joven de 19 años falleció al caer de un edificio abandonado que funcionó como locación de la serie y que los fans de ésta conocen como el Laboratorio Nacional de Hawkins.

¿Cómo se informó del suceso que le habría quitado la vida a la joven de 19 años?

En la madrugada del viernes 19 de diciembre, las autoridades estadounidenses atendieron a una llamada a emergencias que se hizo desde el campus Briarcliff de la Universidad de Emory. Al llegar al edificio abandonado, encontraron el cuerpo de la joven que fue identificada como Leah Palmirotto de 19 años.

De acuerdo con la autopsia hecha por los forenses, la joven habría fallecido las contusiones provocadas por la caída del tejado. De acuerdo con las investigaciones, se ha dicho que la mujer no estaba sola y que varias personas ingresaron a la locación saltando vallas de metal que la encerraban y subieron los cinco pisos del edificio.

¿Qué se sabe del edificio que fue locación de Stranger Things y que ahora hace parte de una investigación?

El edificio fue construido en los años 60, queda ubicado en el estado de Georgia y, aunque ahora está abandonado, por varios años fue un hospital psiquiátrico. Además, los medios estadounidenses han recordado que solía llevar el nombre de Edificio A.

En los años 90, la Universidad de Emory compró la locación y hasta hace tres años habían tomado la decisión de demolerlo para construir una residencia para adultos mayores. No obstante, hasta ahora, continuaba intacto.

Los medios de comunicación internacionales han explicado que, aunque el acceso al edificio es restringido es muy común entre los fans de Stranger Things que quieran visitarlo, así como otras locaciones del estado de Georgia que Netflix ha estado usando para grabar su famosa serie.

Por ahora, los internautas siguen a la espera de los resultados de las investigaciones acerca de la caída de la joven y sobre lo que va a suceder con el edificio.