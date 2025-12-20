Falleció la princesa Tatiana Radziwill, prima y confidente de la reina Sofía de España

Este sábado 20 de diciembre se conoció en España la lamentable noticia del fallecimiento de una integrante de la realeza de este país: la princesa Tatiana Radziwill, quien era prima segunda de la reina Sofía, madre del actual rey de España, y una amiga íntima y confidente, pues la prensa española ha explicado que pasaron mucho tiempo juntas.

¿Cómo se dio a conocer el fallecimiento de la princesa Tatiana Radziwill?

Fue el periodista español David Insua quien informó de la muerte gracias a las fuentes que tiene en el palacio. Más adelante, otros medios de este país europeo confirmaron el deceso y recordaron que la princesa tenía 86 años en el momento de su fallecimiento, así como una enfermedad que la tenía en silla de ruedas desde hace años.

Por ahora, se desconoce la causa de la muerte, pero ya muchos españoles en sus redes sociales han reaccionado a la noticia.

¿Cómo fue la vida de la princesa Tatiana Radziwill?

Tatiana Radziwill nació el 28 de agosto de 1939 en Ruán, Francia, y pertenecía a la histórica familia noble Radziwiłł. Era hija del príncipe Dominik Rainer Radziwiłł y de la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca, lo que la vinculaba a varias casas reales europeas.

Durante su infancia, marcada por el exilio a causa de la Segunda Guerra Mundial, vivió en distintos países y forjó una relación cercana con su prima Sofía de Grecia, futura reina de España. Recibió educación en Francia y Grecia, estudió música e idiomas y más adelante se formó como bacterióloga y enfermera.

En 1966 se casó en Atenas con el médico Jean Henri Fruchaud, con quien tuvo dos hijos. A lo largo de su vida mantuvo un estrecho vínculo con la familia real española y fue dama de honor en bodas reales como la de Sofía de Grecia con Juan Carlos de Borbón y en la del rey Constantino II de Grecia con la princesa Ana María de Dinamarca.

En sus últimos años, afrontó problemas de salud, incluyendo un ictus que la llevó a estar en silla de ruedas, pero continuó cercana a su entorno familiar. Tatiana Radziwill falleció el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años, siendo recordada por sus lazos con la realeza europea y su vida discreta fuera del foco público.