Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Una vez más, el mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el lamentable fallecimiento de una reconocida actriz, quien perdió la vida luego de que un incendio se desatara en su vivienda, hecho que ha generado profunda conmoción entre sus seguidores.

¿Quién es la famosa actriz que murió en medio de un incendio que se generó en su casa?

Se trata de la actriz Neveen Mandour, una talentosa mujer egipcia cuya muerte ha conmocionado profundamente, luego de que bomberos y autoridades hallaran su cuerpo tras un voraz incendio que consumió por completo su vivienda.

Según las primeras indagaciones policiales, Neveen se encontraba durmiendo en su casa al momento de registrarse el trágico suceso.

Aunque los vecinos del sector donde vivía la mujer de 53 años alertaron a los bomberos al notar columnas de humo saliendo por las ventanas y un fuerte olor a quemado, las llamas avanzaron con rapidez y, pese a la pronta llegada de los equipos de emergencia, no fue posible salvarla a tiempo.

¿De qué murió Neveen Mandour según los reportes forenses?

Los informes forenses han revelado que la actriz murió a causa de las quemaduras presentadas en todo su cuerpo y por la inhalación masiva de monóxido de carbono.

A raíz de esto, la noticia de su trágico desenlace corrió rápidamente y varios de quienes conocieron su trabajo la despidieron con emotivos mensajes y oraciones por su alma en redes sociales.

Oh Allah, perdónala y ten misericordia de ella, sánala y perdónala, honra su descendencia y amplía su entrada, lávala con agua, hielo y frío y purifícala de pecados y pecados mientras el vestido blanco se purifica de suciedad", se lee en las redes sociales.

La actriz fue despedida por sus seguidores con sentidas oraciones y mensajes dedicados al descanso de su alma. (Foto: Freepik)

¿Quién fue Neveen Mandour?

Neveen Mandour fue una actriz de origen egipcio que se destacó en el cine y la televisión árabe a comienzos de los años 2000.

Su talento y carisma la llevaron a participar en producciones populares, especialmente en el género de la comedia, donde logró ganarse el reconocimiento del público y el respeto de sus colegas dentro de la industria del entretenimiento.

Aunque con el paso de los años se mantuvo alejada del foco mediático, su nombre volvió a ser noticia tras su trágico fallecimiento en un incendio ocurrido en su vivienda.

Hoy las autoridades realizan un peritaje en los escombros que quedaron calcinados de su hogar para determinar el origen exacto del siniestro que acabó con su vida.