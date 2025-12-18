La Segura revela un dato muy personal y privado, y avergüenza a su esposo, Ignacio Baladán

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la creadora de contenido caleña conocida como La Segura reveló un divertido video junto a su esposo y el papá de su hijo Lucca, el uruguayo Ignacio Baladán.

¿Por qué La Segura avergonzó a su esposo Ignacio Baladán?

En el clip, ella se muestra recién levantada, en la mañana de este jueves 18 de diciembre, y se nota que no tiene la faja de su postoperatoria puesta, por lo que procede a darles las respectivas explicaciones a sus seguidoras, pues sabe que le iban a preguntar en dónde se encontraba tan importante prenda.

El tema es que la explicación de por qué no tenía la faja puesta incluía un dato muy privado que terminó avergonzando a su esposo, Ignacio Baladán, quien estaba desayunando con ella. Y es que la mujer no solo ya estaba preparada para bañarse, sino que acababa de hacer del cuerpo y ésta es una actividad que, según ella, no se puede hacer con la faja puesta.

La Segura se recuperó de una lipectomía. (Foto Canal RCN)

En vista del gesto de extrañeza que le hizo Ignacio, La Segura se rio y Baladán le preguntó por qué sus fans tenían que saber que acababa de defecar, a lo que ella contestó que es para darles explicaciones y él se mostró preocupado porque algunos internautas podrían estar desayunando y, por ende, darles asco el dato.

La Segura finalizó la pequeña y divertida discusión, diciéndole a su pareja que ella se tiene mucha confianza con sus seguidores y no pasa nada con que dé esos detalles privados.

¿Qué más contó La Segura en su video mañanero?

Tras el desacuerdo con su esposo, La Segura también les habló a sus fans de la poca energía que tenía para trabajar este día, pues siente que en las últimas jornadas decembrinas nadie tiene ganas de producir.

Recordemos que La Segura trabaja creando contenido digital tanto para entretener a sus fans en las redes como para promocionar productos de marcas que la contratan; por lo que su trabajo consiste en reuniones, preparación, grabación, edición y publicación de los videos.

Además, recientemente se sometió a una intervención de belleza que le hizo pasar varios días en cama y hace solo unos meses tuvo a su primer hijo, por lo que también actúa como madre primeriza.