La Segura preocupó en redes al revelar que está enferma: “Me duele demasiado la panza”

La creadora de contenido caleña,La Segura, generó inquietud y preocupación en sus seguidores al mostrar que está pasando por un momento médico delicado.

La Segura tuvo un malestar de salud tras consumir alimentos. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

Por medio de sus redes sociales, La Segura compartió imágenes que revelaban su estado actual.

¿De qué se enfermó La Segura?

Allí explicó que se siente mal y que podría tratarse de una gastroenteritis o una intoxicación por algún alimento.

En las publicaciones detalló los síntomas y las consecuencias físicas que ha tenido, mostrando incluso cómo la situación la ha llevado constantemente al baño.

La influenciadora publicó otra historia en la que aparecía descansando, acompañada de un producto rehidratante, asegurando que no se dejó vencer por el malestar.

“Me duele demasiado la panza”, escribió La Segura en su publicación.

Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y solidaridad, recordándole la fortaleza que ha demostrado en cada etapa de su vida.

¿La Segura ya se recuperó de su intervención estética?

Sobre todo, porque La Segura viene de un proceso de recuperación tras someterse a una lipectomía luego del nacimiento de su hijo Lucca.

Aunque todo marchaba en perfectas condiciones, este nuevo episodio prende las alarmas sobre su salud.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

Mientras tanto, Lucca, su hijo de ocho meses, se prepara para vivir su primera Navidad.

La familia celebró recientemente los ocho meses del pequeño con fotografías llenas de ternura y anunció un viaje de vacaciones, aunque sin revelar mayores detalles.

La Segura ha demostrado en varias ocasiones que mantiene una relación cercana con sus seguidores, compartiendo tanto sus logros como los momentos más difíciles de su vida.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón lanza fuerte crítica a Luisa Fernanda W por publicidad y genera polémica en redes

En este contexto, es importante recordar que la gastroenteritis y las intoxicaciones alimentarias, según los expertos, son afecciones comunes que pueden aparecer tras consumir alimentos contaminados o preparados en condiciones poco seguras.

Los síntomas suelen incluir dolor abdominal, diarrea, vómito y deshidratación, razón por la cual los especialistas recomiendan reposo, hidratación constante y vigilancia médica en caso de que los malestares persistan.