Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martín Elías Jr. sacó a la luz emotiva foto de su papá tras triunfo del Junior: "Celebra en el cielo"

Martín Elías Jr. compartió emotivos recuerdos de su papá y su abuelo Diomedes Díaz tras la victoria del Junior en la Liga BetPlay II.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Martín Elías Jr. sacó a la luz foto de su padre y su abuelo
Martín Elías Jr. conmovió con fotos de su papá y abuelo. (Fotos AFP y Canal RCN)

El Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II en la noche del 16 de diciembre tras vencer por 4 goles a 0 al Tolima.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto que sacó a la luz Martín Elías Jr. de su su padre y abuelo?

El Junior de Barranquilla consiguió su undécima estrella, algo que alegró a toda su hinchada en la costa y en el país.

Esto hizo que varias celebridades se pronunciaran a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el cantante Martín Elías Jr. quien aprovechó para hacer un homenaje a su padre y abuelo.

El joven cantante sacó a la luz dos emotivas fotos de su papá Martín Elías con la camiseta del Junior y también de su abuelo celebrando en el estadio.

Martín Elías Jr sobre su papá
Martín Elías Jr. recordó a su papá y abuel tras victoria del Junir. (Canal RCN/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Martín Elías junto a las emotivas fotos de su papá y abuelo?

El cantante Martín Elías jr. junto a las emotivas imágenes de recuerdo de su papá y abuelo dejó varios mensajes en alusión a su amor por el Junior.

Campeón tiburón felicidades.

El joven artista aseguró que su padre está feliz y emocionado en el cielo con la victoria del equipo de sus amores.

Martín Elías feliz en el cielo.

Asimismo, dejó claro que su abuelo Diomedes Díaz empezó con esa tradición por el equipo de Barranquilla.

Hoy es el día que Diomedes celebra en el cielo.

Artículos relacionados

¿Qué premio se llevó el Junior tras quedar campeón de la Liga BetPlay II?

El Junior de Barranquilla tras su victoria y al quedar campeón se embolsilló una gran suma de dinero en donde recibirá $500.000 dólares ($1.908.143.500 de pesos colombianos aproximadamente) por quedar campeón de la Liga BetPlay II.

Asimismo, su entrada a la Copa Conmebol Libertadores 2026 le garantiza a Junior 3 millones de dólares adicionales (11.448.861.000 de pesos colombianos aproximadamente).

Memes y reacciones a la victoria del Junior contra Tolima
Junior se coronó campeón de la liga profesional colombiana. (AFP: JOAQUIN SARMIENTO y AFP: RAUL ARBOLEDA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos