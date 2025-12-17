Martín Elías Jr. sacó a la luz emotiva foto de su papá tras triunfo del Junior: "Celebra en el cielo"

El Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II en la noche del 16 de diciembre tras vencer por 4 goles a 0 al Tolima.

¿Cuál fue la foto que sacó a la luz Martín Elías Jr. de su su padre y abuelo?

El Junior de Barranquilla consiguió su undécima estrella, algo que alegró a toda su hinchada en la costa y en el país.

Esto hizo que varias celebridades se pronunciaran a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el cantante Martín Elías Jr. quien aprovechó para hacer un homenaje a su padre y abuelo.

El joven cantante sacó a la luz dos emotivas fotos de su papá Martín Elías con la camiseta del Junior y también de su abuelo celebrando en el estadio.

Martín Elías Jr. recordó a su papá y abuel tras victoria del Junir. (Canal RCN/AFP)

¿Qué mensaje dejó Martín Elías junto a las emotivas fotos de su papá y abuelo?

El cantante Martín Elías jr. junto a las emotivas imágenes de recuerdo de su papá y abuelo dejó varios mensajes en alusión a su amor por el Junior.

Campeón tiburón felicidades.

El joven artista aseguró que su padre está feliz y emocionado en el cielo con la victoria del equipo de sus amores.

Martín Elías feliz en el cielo.

Asimismo, dejó claro que su abuelo Diomedes Díaz empezó con esa tradición por el equipo de Barranquilla.

Hoy es el día que Diomedes celebra en el cielo.

¿Qué premio se llevó el Junior tras quedar campeón de la Liga BetPlay II?

El Junior de Barranquilla tras su victoria y al quedar campeón se embolsilló una gran suma de dinero en donde recibirá $500.000 dólares ($1.908.143.500 de pesos colombianos aproximadamente) por quedar campeón de la Liga BetPlay II.

Asimismo, su entrada a la Copa Conmebol Libertadores 2026 le garantiza a Junior 3 millones de dólares adicionales (11.448.861.000 de pesos colombianos aproximadamente).