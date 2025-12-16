Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza fuerte crítica a Luisa Fernanda W por publicidad y genera polémica en redes

Yina Calderón generó controversia al revelar que una amiga pagó por publicidad con Luisa Fernanda W sin lograr ventas.

Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón lanza críticas a Luisa Fernanda W
Yina Calderón lanza críticas a Luisa Fernanda W durante una transmisión en vivo. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos, Yina Calderón, no dudó en referirse a la reconocida influenciadora y esposa de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, durante una transmisión en vivo, generando opiniones divididas entre los internautas.

Yina Calderón revela incómoda situación con Luisa Fernanda W.
Yina Calderón cuenta mala experiencia que vivió una de sus amigas con Luisa Fernanda W. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las publicidades hechas por Luisa Fernanda W?

Yina aseguró que una amiga cercana invirtió una suma considerable de dinero para que Luisa promocionara sus productos, pero que la campaña no alcanzó los resultados esperados.

Según Calderón, la publicidad no fue efectiva y su conocida incluso tuvo que recurrir a un préstamo para cubrir el costo de la colaboración.

“Una amiga mía le pagó a Luisa Fernanda W 17 millones por una publicidad”, expresó Yina Calderón en su video.

Yina y sus compañeras de programa cuestionaron la seriedad con la que los influencers realizan este tipo de trabajos, diciendo que creen que muchos creadores de contenido no se toman el tiempo de probar los productos que promocionan ni estudian el tipo de público al que quieren llegar.

Las compañeras de programa de Yina reforzaron la crítica al compararse con Luisa, señalando que con menos seguidores logran atraer compradores de manera más efectiva, lo que desató risas en Yina.

Los internautas opinaron sobre las palabras de Yina. Algunos apoyaron a Yina, afirmando que la inversión en publicidad con grandes figuras no siempre garantiza ventas y que lo más importante es la conexión real con la audiencia.

Otros defendieron a Luisa Fernanda W, destacando que su valor como creadora de contenido radica en la visibilidad y alcance que puede ofrecer a una marca, más allá de los resultados inmediatos.

Mientras tanto, Luisa Fernanda W atraviesa un momento clave en su carrera.

¿Luisa Fernanda W es actriz de doblaje de Disney?

La influenciadora colombiana debutó como actriz de doblaje en Zootopia 2, la esperada secuela de Disney estrenada en noviembre de 2025.

En la versión latinoamericana, Luisa dio voz a la Capitana Hoggbottom, un personaje fuerte y enérgico que forma parte del cuerpo policial de la ciudad.

El filme se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla del año, especialmente en mercados internacionales como China, donde rompió récords históricos.

La participación de Luisa fue celebrada por sus seguidores como un logro que trasciende las redes sociales y la posiciona en un escenario global.

Aunque algunos críticos cuestionaron la inclusión de influencers en producciones de doblaje, la creadora defendió su trabajo asegurando que se preparó para el reto y cumplir este sueño.

Yina Calderón asegura que su amiga invirtió plata en una campaña publicitaria con Luisa Fernanda W.
Yina Calderón asegura que su amiga invirtió plata en una campaña publicitaria con Luisa Fernanda W que no fue efectiva. (Fotos Canal RCN)
