Luisa Fernanda W anunció importante cambio sobre su cuerpo

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar el importante cambio que se hará en su cuerpo en los próximos meses tras comentar su descontento con dos detalles en específico.

¿Cuál es el cambio que Luisa Fernanda W se realizará en el cuerpo?

En la tarde de este martes 16 de diciembre Luisa Fernanda W sorprendió con un contundente audiovisual en el que expresó que había tomado la decisión de cambiar dos partes específicas de su cuerpo con las que ya no se sentía cómoda.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno/AFP: Jason Koerner

Según explicó había dos tatuajes en su cuerpo con los que ya no se sentía cómoda por lo que estaba decidida a retirarlos de manera definitiva en los próximos meses. Sin embargo, no especificó cuáles sería.

"Sí me voy a borrar dos que no me quedaron tan bien, entonces esos dos sí me los voy a borrar, pero de resto, como que ya no me estorban tanto y eso me agrada"

De esta manera, la creadora de contenido aseguró que pronto retiraría dichos diseños de su cuerpo para poder estar en paz consigo misma y lucir más cómoda con los outfits que muestren la zona en la que están posicionados.

¿Luisa Fernanda W planea realizarse más tatuajes?

Asimismo, la creadora de contenido reveló que en esta etapa de su vida ha aprendido a aceptar los tatuajes que se realizó años atrás, a excepción de los dos mencionados anteriormente, por lo que esos los conservará en su cuerpo.

Dejó claro que dentro de sus planes no está continuar tatuándose otros diseños y que únicamente se quedará con los que tiene actualmente.

“No me voy a volver a tatuar, pero ya los estoy asimilando y los estoy aceptando en esta etapa de mi vida”.

De esta manera, Luisa Fernanda W dejó claro que lo suyo no son los tatuajes y que los que tiene actualmente son suficiente para lo que ella quiere en su vida y lo que estaría buscando transmitir a través de su imagen.