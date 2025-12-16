Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W anunció importante cambio sobre su cuerpo

Luisa Fernanda W volvió a sorprender a sus seguidores al revelar que tomó una decisión inesperada sobre su cuerpo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W habló del importante cambio que hará en su cuerpo
Luisa Fernanda W habló del importante cambio que hará en su cuerpo. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar el importante cambio que se hará en su cuerpo en los próximos meses tras comentar su descontento con dos detalles en específico.

Artículos relacionados

¿Cuál es el cambio que Luisa Fernanda W se realizará en el cuerpo?

En la tarde de este martes 16 de diciembre Luisa Fernanda W sorprendió con un contundente audiovisual en el que expresó que había tomado la decisión de cambiar dos partes específicas de su cuerpo con las que ya no se sentía cómoda.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno/AFP: Jason Koerner

Según explicó había dos tatuajes en su cuerpo con los que ya no se sentía cómoda por lo que estaba decidida a retirarlos de manera definitiva en los próximos meses. Sin embargo, no especificó cuáles sería.

Artículos relacionados

"Sí me voy a borrar dos que no me quedaron tan bien, entonces esos dos sí me los voy a borrar, pero de resto, como que ya no me estorban tanto y eso me agrada"

De esta manera, la creadora de contenido aseguró que pronto retiraría dichos diseños de su cuerpo para poder estar en paz consigo misma y lucir más cómoda con los outfits que muestren la zona en la que están posicionados.

¿Luisa Fernanda W planea realizarse más tatuajes?

Asimismo, la creadora de contenido reveló que en esta etapa de su vida ha aprendido a aceptar los tatuajes que se realizó años atrás, a excepción de los dos mencionados anteriormente, por lo que esos los conservará en su cuerpo.

Artículos relacionados

Dejó claro que dentro de sus planes no está continuar tatuándose otros diseños y que únicamente se quedará con los que tiene actualmente.

“No me voy a volver a tatuar, pero ya los estoy asimilando y los estoy aceptando en esta etapa de mi vida”.

De esta manera, Luisa Fernanda W dejó claro que lo suyo no son los tatuajes y que los que tiene actualmente son suficiente para lo que ella quiere en su vida y lo que estaría buscando transmitir a través de su imagen.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La inesperada maniobra de Aida Victoria para entrar a su casa sin llaves Aída Victoria Merlano

Así fue la insólita forma en que Aida Victoria logró entrar a su casa tras perder sus llaves

Aida Victoria protagonizó inesperada escena al quedarse por fuera de su hogar tras extraviar sus llaves.

La casa de los famosos

La Barbie Colombiana aparece en redes con un nuevo look tras no lograr ingresar a La casa de los famosos

La Barbie Colombiana ha dejado atrás su particular rubio platinado por un nuevo color que encantó a sus seguidores en redes.

¿Qué tan igual sonó? Luisa Fernanda W sorprendió imitando la voz de Betty, la fea Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sorprendió al realizar la voz de Beatriz Pinzón Solano de Yo soy Betty, la fea

Luisa Fernanda W contenido sorprendió al interpretar la voz de Beatriz Pinzón Solano, el icónico personaje de Yo soy Betty, la fea.

Lo más superlike

Valentina Taguado le responde con contundencia a sus detractores. Valentina Taguado

Valentina Taguado no se quedó callada y le respondió a las personas que la tildan de "crecida"

Valentina Taguado respondió a las críticas en ¿Qué hay pa' dañar? y aseguró que pensar en su paz no es ser antipática ni creída.

Cantante Carlos Suárez se electrocuta en vivo. Viral

EN VIDEO: Reconocido cantante sufrió quemaduras de primer grado tras electrocutarse en VIVO

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos