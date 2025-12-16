Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Barbie Colombiana aparece en redes con un nuevo look tras no lograr ingresar a La casa de los famosos

La Barbie Colombiana ha dejado atrás su particular rubio platinado por un nuevo color que encantó a sus seguidores en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Barbie Colombiana se dejó ver en Europa con un nuevo look radical. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie Colombiana en diversas plataformas digitales, ha dejado sorprendidos a sus más de novecientos mil seguidores al revelarles el nuevo tono de cabello que luce tras no haber logrado ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cuál es el nuevo color de cabello de La Barbie Colombiana?

La creadora de contenido, quien se encuentra por estos días de paso por Italia tras no haber logrado ingresar al reality de Canal RCN, ha dejado anonadados a sus fans al mostrarles que ha dejado atrás el color icónico de la Barbie (rubio platinado) por un color negro intenso como el carbón.

Tatiana Murillo, La Barbie Colombiana
La Barbie Colombiana dejó ver a sus fans, que el negro en su cabello también le luce a la perfección. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, La Barbie se mostró luciendo una boina en alusión al país que visitó y un vestido negro a juego con su nuevo color de cabello.

Allí compartió una imagen de su antes y después y preguntó a sus seguidores, mediante una encuesta, si la preferían como una "rubia forever" o una "morena malvada".

Aunque el cambio de imagen fue bien recibido por sus seguidores, todo parece indicar que se trataría de una peluca que la paisa utilizó para variar un poco su estilo y romper con la rutina.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales los fans de La Barbie Colombiana a su nuevo tono de cabello?

Por medio de los comentarios en las historias que compartió la cantante, varios seguidores aseguraron que el nuevo tono le favorece notablemente, pues resalta el color de sus ojos, los cuales recientemente cambió gracias a un procedimiento estético que le permitió dejar de usar lentes de contacto.

Aunque morena con esos ojos te ves UFF celestial", "Más linda pelinegra", y "Sí, se ve más linda pelinegra", fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Tatiana Murillo, La Barbie Colombiana
La Barbie Colombiana recibió varios elogios en redes por su nuevo cambio de look. (Foto: Canal RCN)

¿Qué porcentaje de votos obtuvo La Barbie Colombiana que no le permitió ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Tatiana Murillo se disputó el último cupo para ingresar al reality más visto del país junto a cinco celebridades: Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez, Gisselle Watson, Yuli Ruiz y Kelly García.

No obstante, obtuvo el 17 % de los votos, mientras que Yuli Ruiz aseguró su ingreso a La casa con un contundente 44,6 %.

Tras el resultado, La Barbie Colombiana decidió permanecer en Europa y aprovechar la temporada decembrina para compartir tiempo con su hija, Sofía.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia: las seis celebridades del último grupo de aspirantes. (Foto: Canal RCN)
