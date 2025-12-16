Paola Jara enseñó quién la ayuda con su hija Emilia tras repentina separación con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe continúan acaparando la atención de sus seguidores en redes sociales tras anunciar una repentina separación temporal tras un mes del nacimiento de su hija Emilia. En las últimas horas la cantante enseñó quién la ayuda con la menor mientras su esposo no está en casa.

¿Quién ayuda a Paola Jara a cuidar a su hija tras repentina separación con Jessi Uribe?

Con una fotografía compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara enseñó a la persona que le ayuda a cuidar a su pequeña hija Emilia mientras Jessi Uribe se encuentra alejado de casa para cumplir con sus obligaciones laborales.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

La persona en cuestión es Maria Jara, hermana menor de la reconocida cantante. Allí se puede observar a la mujer con Emilia en brazos mientras Paola Jara está ausente para realizar otras labores personales, pues horas antes enseñó que se había tomado un tiempo a solar para consentir su cabello con productos de belleza en medio de sus masajes post parto.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron separarse temporalmente?

Vale la pena destacar que la separación entre Paola Jara y Jessi Uribe es temporal, ya que el cantante tuvo que retomar sus compromisos profesionales tras casi un mes acompañando a la artista durante las primeras semanas de vida de Emilia. Este cambio, sin embargo, habría generado algo de tristeza en Paola.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro. Jessi Uribe, te amamos”, expresó la cantante en aquella ocasión.

Lo cierto es que Jessi Uribe ha dejado claro en varias oportunidades que las fechas especiales de la temporada decembrina las pasará en casa con su familia, por lo que se espera que muy pronto se reúna nuevamente con su esposa y su hija recién nacida.

Paola Jara dejó ver cómo han sido sus primeros días de diciembre siendo mamá. Foto Canal RCN

Así, la distancia entre Paola Jara y Jessi Uribe no responde a una crisis en su relación, sino a compromisos laborales temporales, mientras ambos esperan el reencuentro familiar junto a la pequeña Emilia.