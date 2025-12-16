Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara sorprendió con llamativa publicación en redes: “cobarde”

Paola Jara sorprendió con llamativa publicación en redes sociales tras repentina separación con Jessi Uribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara reapareció en redes con publicación que dio de qué hablar
Paola Jara reapareció en redes con publicación que dio de qué hablar. (Foto AFP: Gladys Vega).

Paola Jara continúa acaparando toda la atención en redes sociales tras anunciar una repentina separación temporal con su esposo Jessi Uribe tras un mes del nacimiento de su pequeña hija Emilia. En esta ocasión, la reconocida cantante realizó un llamativo post en redes sociales que causó todo tipo de reacciones.

¿Cuál fue la publicación que hizo Paola Jara en redes tras repentina separación con Jessi Uribe?

En la noche de este martes 16 de diciembre, Paola Jara reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado post con el que dio inicio a las novenas. Sin embargo, la cantante sorprendió al usar una impactante canción para asegurar, en tono de broma, que se trataba de un villancico digno para la época.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

La canción en cuestión fue ‘Pobre perro’, uno de sus mayores éxitos musicales lanzado en 2012 y que interpretó recientemente en uno de sus shows en vivo. Así lo dejó ver en el video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, uniéndose al trend viral que circula en redes sociales, en el que internautas nombran icónicas canciones de despecho como villancicos ideales para reuniones decembrinas.

“Al villancico respondemos todos”, escribió la cantante junto a la publicación.

De esta manera, Paola Jara volvió a ser tema de conversación en redes sociales al sumarse a este trend viral, justo después de anunciar su repentina separación temporal de Jessi Uribe.

¿Qué dice la canción ‘Pobre perro’ de Paola Jara?

La canción ‘Pobre perro’ de Paola Jara trata inicialmente del desengaño amoroso y la pérdida de dignidad en una relación, una canción de despecho y crítica, donde Paola Jara expresa el dolor por cómo alguien que antes parecía fuerte y digno ahora actúa de forma manipulada y humillada por otra persona, perdiendo su respeto propio y dejando de ser el hombre que era al principio.

Paola Jara dejó ver cómo han sido sus primeros días de diciembre siendo mamá.
Paola Jara dejó ver cómo han sido sus primeros días de diciembre siendo mamá. Foto Canal RCN

“Eres un pobre idi0t4, manejado al antojo del que te ha convertido en la burla de todos, un temible cobarde, una gran porqu3ría, incapaz de portarse como un hombre lo haría”, dice parte de la canción.

