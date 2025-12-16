Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón no midió sus palabras para Johanna Fadul por La casa de los famosos 2026: "Agrandada"

Yina Calderón dejó claro que no simpatiza con Johanna Faul, aseguró que mostrará su verdadera cara en La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Johanna Fadul
Yina Calderón no midió sus palabras para Johanna Fadul por La casa de los famosos 2026 | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón volvió a hablar de nuevo de la participación de la actriz Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.

La semana pasada se dio a conocer que Fadul va a estar en el reality del Canal RCN, lo cual desató distintas posturas.

Entre lo más nuevo, Yina Calderón arremetió contra la actriz y mencionó su esposo, el actor y cantante Juan Sebastián Quintero.

¿Qué dijo Yina Calderón de Johanna Fadul y su esposo, Juan Sebastián Quintero?

Aunque las palabras por parte de la empresaria de fajas para Juan Sebastián fueron de halago, para Johana Fadul no.

De acuerdo con Calderón, Fadul "tiene el mejor esposo del mundo", señaló que el artista le cae bien, pero luego vinieron fuertes palabras para la ahora habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026.

"Lástima que tu mujer es una porqu3ría de persona, pero tú (Juan Sebastián Quintero) eres un bacán y un gran ser humano", sentenció Yina Calderón.

Yina Calderón, Johanna Fadul
Yina Calderón no soporta que Johanna Fadul llegue a La casa de los famosos Colombia y la critica | Foto del Canal RCN.

¿Cómo arremetió sin filtros Yina Calderón contra Johanna Fadul por La casa de los famosos Colombia?

En la misma corriente de ideas, la polémica influenciadora comentó que a Johanna el público le verá la que será su verdadera cara, luego vinieron más álgidas palabras.

"A esta señora le van a ver la verdadera cara en La casa de los famosos. Me encanta que hayas pasado para que le muestres a la gente como eres de engreída, egocéntrica y todo", precisó Yina Calderón.

Johanna Fadul
Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, ha visto que Johanna Fadul no compartiría y tampoco saludaría a la gente, razón por la que la tildó de "agrandada".

En resumen, quedó demostrado que Yina Calderón no simpatiza ni un poco con Johanna Fadul, mientras que, la actriz no ha hecho ni un solo pronunciamiento de la polémica influenciadora.

No está de más recordar que el 'modus operandi' de Yina Calderón, el cual ella misma lo ha aceptado, es que habla sin filtros y arremete contra quienes le parece, especialmente reconocidas figuras de la farándula como lo son Johanna Fadul para La casa de los famosos Colombia.

