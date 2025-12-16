Esta sería la millonaria suma que cobraría Karina García al mes para trabajar en programa

La influencer Karina García ha estado llamando la atención luego de días de haber regresado a Colombia. En motivo de ello se debe a en qué trabajará.

¿Qué trabajo le ofrecieron a Karina García?

Después de su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García obtuvo reconocimiento digital. Esto le trajo contratos para mejorar su vida.

En distintos momentos, la influencer paisa ha dicho que uno de sus sueños es dedicarse a los medios de comunicación, puntualmente quiere convertirse en presentadora.

Karina García recibió jugosa propuesta de trabajo | Foto del Canal RCN.

En efecto, recientemente Karina García fue invitada a la propuesta de conversación de Dímelo King, la cual lleva el nombre de 'Tamo en vivo' y allí sorprendió porque le hicieron una jugosa propuesta de trabajo.

Un cheque en blanco, eso fue lo que le ofrecieron a Karina García para convertirse en panelista. Es decir, ella misma puede poner la cifra de su cobro para ser parte del proyecto en el que están otros influencers, como lo son Valentino Lázaro y Yaya Muñoz.

¿Cuánto cobraría Karina García para trabajar en programa de entretenimiento?

Karina García se asombró en vivo, pero no dio una respuesta. Sin embargo, pasado los días no se descarta la posibilidad de que la acepte y por eso es que se empezó a mencionar cuando sería el pago que cobraría la modelo antioqueña.

Varios de los panelistas hicieron sus apuestas y comentaron la millonada de sueldo que probablemente tendría la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dado el caso en el que acepte trabajar con Dímelo King.

Karina García pediría millones para trabajar | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Valentino Lázaro, la influencer paisa pediría más de 10 millones de pesos, mientras que, Yaya Muñoz aseguró que el monto estaría entre los 40 y 50 millones de pesos colombianos.

"Creería para que a ella le alcance para sus cositas básicas, creería que entre 40 y 50 millones", comentó Yaya Muñoz.

Dicho monto es elevado, pues para ganar tantos millones las cifras de transmisión deberían dar con la talla. Por su parte, el panelista Dedimar comentó que un precio acorde sería 20 millones de pesos colombianos.