Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira dedicó emotivo mensaje tras terminar importante etapa en su vida

La artista Shakira mencionó a sus hijos y a sus fieles fanáticos tras cerrar un importante ciclo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira tras su gira
Shakira tras salir a vacaciones/AFP: Amy Sussman

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos el cierre de una importante etapa en su carrera musical.

Artículos relacionados

¿Qué anuncio hizo Shakira?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 95 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró realizando su último concierto en Latinoamérica luego de su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran" en América Latina y en Estados Unidos.

Shakira termino en gira por latam

En la grabación enseñó lo feliz que fue en sus últimas presentaciones, que se dieron en Argentina.

"Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio. Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años", escribió.

Asimismo, aprovechó para dedicarles unas amorosas palabras a sus dos hijos y a sus más fieles fanáticos por todo el cariño y el apoyo que le han brindado no solo en los mejores momentos, sino en los no tan buenos.

"A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado", agregó.

Detalló que la realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y todos sus admiradores han confiado en ella.

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado los internautas tras publicación de Shakira?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por todos los shows que ofreció este año donde cautivó y dio tanta felicidad a sus fanáticos que soñaban con cantar y bailar a su lado.

Shakira en vacaciones

Además, le agradecieron por seguir haciendo música y dedicar su vida para ello complaciéndolos con cada concierto.

Artículos relacionados

Por ahora, la artista se tomará una pausa para disfrutar de la Navidad con su familia y después retomar el tour para continuar por Europa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Karol G rompió su silencio ante su inminente ruptura con Feid con reveladora publicación que dejó ver su nuevo look con detalle.

Blessd y Maluma Maluma

Así celebraron Blessd y Maluma el triunfo de Atlético Nacional contra Medellín

Los artistas Blessd y Maluma se mostraron muy felices por la victoria del Atlético Nacional contra Medellín.

Beéle

Entre lágrimas, Beéle rindió homenaje a su papá en pleno concierto

El artista Beéle conmovió a todos con sus palabras hacia su padre y le dedicó canción.

Lo más superlike

Daiky Gamboa tras fan tatuada Daiky Gamboa

Así reaccionó Daiky Gamboa tras fan que se tatuó su firma

Fan de Daiky Gamboa se hizo un tatuaje en su honor y él no tardó en dar su opinión al respecto.

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

luisa Cortina historia de vida La casa de los famosos

¿Quién es Luisa Cortina? Conoce la historia de vida de la participante a La casa de los famosos

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?