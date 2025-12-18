Shakira dedicó emotivo mensaje tras terminar importante etapa en su vida

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos el cierre de una importante etapa en su carrera musical.

¿Qué anuncio hizo Shakira?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 95 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró realizando su último concierto en Latinoamérica luego de su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran" en América Latina y en Estados Unidos.

En la grabación enseñó lo feliz que fue en sus últimas presentaciones, que se dieron en Argentina.

"Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio. Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años", escribió.

Asimismo, aprovechó para dedicarles unas amorosas palabras a sus dos hijos y a sus más fieles fanáticos por todo el cariño y el apoyo que le han brindado no solo en los mejores momentos, sino en los no tan buenos.

"A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado", agregó.

Detalló que la realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y todos sus admiradores han confiado en ella.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Cómo han reaccionado los internautas tras publicación de Shakira?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por todos los shows que ofreció este año donde cautivó y dio tanta felicidad a sus fanáticos que soñaban con cantar y bailar a su lado.

Además, le agradecieron por seguir haciendo música y dedicar su vida para ello complaciéndolos con cada concierto.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada contó difícil situación que atraviesa: "no ha sido fácil"

Por ahora, la artista se tomará una pausa para disfrutar de la Navidad con su familia y después retomar el tour para continuar por Europa.