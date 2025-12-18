Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Daiky Gamboa tras fan que se tatuó su firma

Fan de Daiky Gamboa se hizo un tatuaje en su honor y él no tardó en dar su opinión al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Daiky Gamboa tras fan tatuada
Fan de Daiky Gamboa se tatuó su firma/AFP: Dia Dipasupil

El influenciador y Dj Daiky Gamboa, conocido también por ser el mejor amigo de la cantante Karol G, reaccionó a sorprendente gesto que tuvo una fanática con él.

¿Fan de Daiky Gamboa se tatuó la firma?

El creador de contenido reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, un video en el que contó la curiosa anécdota y dio su opinión al respecto.

Según contó una seguidora le pidió que le hiciera su firma en su cadera y este presintió que ella se tatuaría, por lo que, la aconsejó no tatuarse, pese a que él está completamente tatuado.

Sin embargo, su seguidora no le hizo caso y mostró en redes sociales que decidió hacerse dicho tatuaje en su honor.

¿Qué opina Daiky Gamboa de los fanáticos que se tatúan cosas en su honor?

El Dj indicó que, para él es un acto muy loco de la persona, pero al mismo tiempo indicó que le parece muy "bonito".

"A mí me parece algo muy loco, pero muy bonito la verdad que uno le produzca esas cosas a las personas es muy hermoso, espero haberla dado con la firma, lo hice con mucho amor, le puse atención al detalle con el marcador, feliz navidad mi amor", expresó.

Concluyó mostrando el proceso del tatuaje y el resultado destacando lo sorprendido que quedó con ellos, pues es la primera vez que le pasa.

Por ahora, Daiky Gamboa sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos alrededor del mundo con su sentido del humor y su particular personalidad y discursos con los que suele cautivar a muchos.

Además, de seguir trabajando por su sueño de convertirse en una gran Dj a nivel mundial, con cuya profesión está teniendo una gran aceptación entre el público, logrando varias presentaciones con las que ha dejado enamorados a todos.

De igual manera, se encuentra disfrutando de estas fechas decembrinas junto a su familia y amigos, las cuales le gustan bastante, según ha destacado en varias entrevistas y podcast en donde ha hablado de su vida personal y profesional.

