¿Quién es Luisa Cortina? Conoce la historia de vida de la participante a La casa de los famosos

Luisa Cortina se convirtió en la cuarta participante elegida por votación del público para integrar la temporada 2026 de La casa de los famosos Colombia. Su ingreso al reality amplió el grupo de habitantes confirmados y sumó una personalidad que promete dar contenido dentro de la competencia.

Se trata de una mujer que se define como segura, fuerte y alegre, y que llega dispuesta a entregarlo todo durante su paso por la casa.

Desde su presentación, Luisa dejó claro que no le teme a los retos y que asume este nuevo proyecto como una oportunidad para salir de la rutina, mostrarse tal como es y vivir una experiencia distinta a la que ha tenido en los últimos años. Su carácter frontal y su actitud decidida han despertado curiosidad entre los seguidores del programa.

¿Quién es Luisa Cortina, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina es una mujer de 31 años, reconocida por haber sido ganadora de un reinado de belleza y por su participación en un reality de fuerza, en el que también compitió compañero Tebi Bernal. Esta experiencia en competencias físicas marcó un antes y un después en su vida, pues le permitió descubrir nuevas capacidades y enfrentarse a desafíos que la sacaron de su zona de confort.

En redes sociales, Luisa comparte aspectos de su vida cotidiana y, especialmente, su faceta como mamá. A través de sus publicaciones busca mostrar una versión real y cercana de sí misma, alejada de estereotipos.

Precisamente, su ingreso a La casa de los famosos Colombia representa para ella la oportunidad de mostrar una faceta distinta, más directa y frentera, en la que asegura que no se dejará pasar por encima de nadie.

Luego de convertirse en madre, Luisa considera que su vida se volvió mucho más tranquila y enfocada en su hija. Por esa razón, siente que este reality es el espacio perfecto para volver a vivir adrenalina, competencia y diversión, elementos que hicieron parte de etapas anteriores de su vida y que hoy quiere retomar.

Luisa se describe como una mujer guerrera. Su historia personal ha estado marcada por momentos difíciles, como el hecho de no haber terminado el colegio, ya que no pudo graduarse cuando tuvo que irse de su casa debido a problemas familiares. En ese momento, se fue a vivir con una prima por unos días, situación que la obligó a madurar y a enfrentar la vida desde muy joven.

A los 21 años ingresó a un reality competitivo, experiencia que, según ha contado, le cambió la vida por completo. Desde entonces, su visión sobre sí misma y sus capacidades tomó otro rumbo, fortaleciendo su carácter y su determinación.

Luisa se considera una mujer guerrera y fuerte. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿De dónde es Luisa Cortina, reconocida figura pública?

Luisa Cortina nació en Sincelejo. Durante sus primeros años de vida vivió con su abuela, con quien estuvo hasta los 10 años. Posteriormente, se mudó a Bogotá para vivir con su mamá, quien trabajaba en la capital.

Este cambio de ciudad representó una transformación importante en su vida, ya que tuvo que adaptarse a un nuevo entorno y asumir responsabilidades desde temprana edad. Luisa es la mayor de cuatro y tiene tres hermanos menores, lo que también influyó en su sentido de responsabilidad y en su forma de ver la familia.

¿Cuántos hijos tiene Luisa Cortina?

Luisa Cortina es mamá de Emma, una niña de seis años, fruto de una relación anterior con un compañero de reality. La creadora de contenido ha hablado abiertamente sobre esta etapa de su vida y ha confesado que su embarazo fue un proceso difícil.

En ese momento, Luisa no solo estaba embarazada, sino que además no tenía trabajo y acababa de terminar su relación sentimental, lo que hizo que la situación fuera aún más compleja. A pesar de las dificultades, aseguró que Emma fue una niña buscada y deseada, y que su llegada representó la realización de un sueño personal.

Luisa quedó embarazada en 2018 y desde entonces se ha definido como una mamá soltera muy presente. Ha manifestado que está siempre al lado de su hija y que su prioridad es acompañarla y brindarle estabilidad emocional.

Luisa es madre soltera de una niña de seis años llamada Emma. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Esteban Bernal se suma a La casa de los famosos Colombia: quién es y a qué se dedica

¿Quién es la pareja de Luisa Cortina?

En cuanto a su vida sentimental actual, Luisa ha sido clara en mantenerla en el ámbito privado. Aunque tiene pareja en este momento, no se conoce su identidad, ya que ella prefiere mantener su vida personal alejada de las redes sociales y del ojo público. Para Luisa, su intimidad es un espacio que protege con cuidado.

Con su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026, Luisa Cortina asume un nuevo reto que combina competencia, convivencia y exposición, con la intención de mostrarse tal como es y demostrar que su historia, marcada por la lucha y la resiliencia, sigue escribiéndose.