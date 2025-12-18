Entre lágrimas, Beéle rindió homenaje a su papá en pleno concierto

El cantante Beéle conmovió a miles de sus fanáticos luego de rendirle un sentido homenaje a su papá en pleno concierto en Bogotá.

¿Beéle recordó a su papá en concierto?

El artista realizó su séptima fecha en el Movistar Arena y antes de terminar su concierto decidió dedicar unas emotivas palabras a su padre dedicando su éxito a él.

Según señaló su mayor motivación para hacer dichos conciertos y romper récord al realizar ocho Movistar Arena en Bogotá ha sido su padre, quien falleció en agosto del presente año.

"La persona que más yo quería que viera esto para yo decirle '¿viste? tenías que dejarme quieto para que viera cómo iba a hacer (...) yo voy a hacer que te sientas orgulloso de mí por cada vaina que hiciste por mí', yo te disfruté papá", expresó.

Confesó que el anhelo más grande de su papá era verlo teniendo el éxito que goza actualmente, pues además siempre soñó con que le diera una entrada al Movistar Arena para verlo.

Detalló que, aunque quería tener a su padre a su lado acepta las decisiones de Dios.

"Yo a mi papá le hice saber siempre que lo amaba y lo orgulloso que estaba de que me dejara ser el loco que soy (...) tengo los recuerdos más bonitos con mi padre gracias a Dios, lo malo no cuenta y hoy puedo decir 'papá tus sueños se cumplieron´", agregó.

¿Beéle le dedicó canción a su papá fallecido?

El artista indicó que mientras él asimilaba lo que me acababan de decir cuando le dieron la noticia de la muerte de su papá lo primero que pensó lo convirtió en un bullerengue.

"Papá ahora sí es verdad, el tiempo se va volando", es parte de la letra de la canción, la cual antes de comenzar a interpretar se mostró con los ojos aguados.

Los asistentes no pudieron contener las lágrimas y muchos detallaron lo mucho que sus palabras les llegaron al corazón.

Asimismo, resaltaron que ha sido de los mejores conciertos a los que han asistido en su vida, elogiando toda la presentación del cantante.