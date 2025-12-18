Andrea Valdiri fue sorprendida por Adhara como mini-influencer

La influenciadora Andrea Valdiri reveló a sus millones de fanáticos un tierno momento que vivió con su hija Adhara Valdiri, fruto de su pasada relación con el cantante Lowe León.

¿Andrea Valdiri fue sorprendida por su hija Adhara?

A través de su cuenta de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, compartió un video en el que mostró a la pequeña como toda una influencer.

En la grabación enseñó que estaba a punto de grabar una pauta de uno de sus productos cuando la niña la sorprendió indicando que ella quería hacerlo como veía a su hermana mayor Isabella grabar.

Andrea Valdiri decidió darle gusto y desde su cuarto grabó cómo la niña le daba todo tipo de indicaciones y actuaba para promocionar los productos.

La barranquillera no paraba de mostrar su cara de sorpresa por la habilidad de la niña para desenvolverse a la cámara.

"Adhara me dejó secaaaaaaa", escribió Valdiri en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras ver a Adhara como influencer?

Tras la revelación del curioso momento con Adhara, varios internautas reaccionaron indicando el sorprendente talento que tiene la niña para la cámara, destacando que podría volverse una gran influencer y seguirle los pasos a su mamá, pues adicional a ello también está en clases de baile mostrando el talento para este arte como Valdiri.

Otros resaltaron la gran personalidad y carisma de Adhara, detallando lo mucho que les gusta verla en redes sociales.

Mientras que otros, no dudaron en criticar a la creadora de contenido señalando que está muy pequeña para volver influencer y que debe disfrutar más su etapa de niña lejos de las redes sociales.

Por ahora, la pequeña sigue acaparando todas las miradas de los internautas, en especial en los últimos días, donde se le ha visto compartiendo con su papá Lowe León, quien se ha dejado ver muy feliz y orgulloso de la pequeña.

Por su parte, Andrea Valdiri continúa enamorando a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus proyectos y particulares ocurrencias que sacan risas a todos.